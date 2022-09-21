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وزير خارجية الإمارات يؤكد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

وزير خارجية الإمارات يؤكد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن بقيادة رشاد محمد العليمي. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T07:52+0000

2022-09-21T07:52+0000

2022-09-21T07:52+0000

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والتقى بن زايد بالعليمي على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأفادت الوكالة بأنه "جرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وشدد ابن زايد خلال اللقاء دعم بلاده "لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده الوطنية المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي اليمنية، وتلبية تطلعاته الشعب اليمني الشقيق إلى التنمية والتقدم والازدهار".وأشار إلى التزام الإمارات بدعم ومساندة الشعب اليمني على مختلف الأصعدة.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220909/الإمارات-تحث-على-تعزيز-فرص-وقف-إطلاق-نار-دائم-في-اليمن-لتمهيد-الطريق-أمام-حل-سياسي-1067531356.html

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