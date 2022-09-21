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وزير خارجية الإمارات يؤكد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن
وزير خارجية الإمارات يؤكد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن بقيادة رشاد محمد العليمي. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T07:52+0000
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والتقى بن زايد بالعليمي على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأفادت الوكالة بأنه "جرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وشدد ابن زايد خلال اللقاء دعم بلاده "لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده الوطنية المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي اليمنية، وتلبية تطلعاته الشعب اليمني الشقيق إلى التنمية والتقدم والازدهار".وأشار إلى التزام الإمارات بدعم ومساندة الشعب اليمني على مختلف الأصعدة.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير خارجية الإمارات يؤكد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

07:52 GMT 21.09.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliعبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن بقيادة رشاد محمد العليمي.
والتقى بن زايد بالعليمي على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأفادت الوكالة بأنه "جرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وشدد ابن زايد خلال اللقاء دعم بلاده "لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده الوطنية المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي اليمنية، وتلبية تطلعاته الشعب اليمني الشقيق إلى التنمية والتقدم والازدهار".
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وأشار إلى التزام الإمارات بدعم ومساندة الشعب اليمني على مختلف الأصعدة.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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