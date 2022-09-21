https://sputnikarabic.ae/20220921/وفاة-مواطنين-روسيين-إثنين-إثر-تحطم-مروحية-كانا-على-متنها-في-تركيا-صور-1068056542.html
وفاة مواطنين روسيين إثنين إثر تحطم مروحية كانا على متنها في تركيا.. صور
وفاة مواطنين روسيين إثنين إثر تحطم مروحية كانا على متنها في تركيا.. صور
قالت وزارة الداخلية التركية على تويتر اليوم الأربعاء إن روسيين توفيا إثر تحطم طائرة هليكوبتر مخصصة لإخماد الحرائق تحطمت في تركيا كانت قد أقلعت لإخماد حريق في... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T15:11+0000
2022-09-21T15:11+0000
2022-09-21T15:11+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وتوفي شخصان من أصل سبعة كانوا على متن المروحية الروسية الصنع التابعة لإدارة الإطفاء وأصيب 5 آخرون.وثبت أن المهندس الروسي ألكسندر ياكوفليف والفني أليكسي فولكوف توفيا نتيجة الحادث.كما نُقل الكابتن إيليا إيفسينكو ومساعد الطيار إيغور توركوف والفني غيورغي أونوشين والطيار التركي عمر كان شاكر وممثل الإدارة العامة للغابات كنان إرديم إلى المستشفيات في المنطقة بواسطة سيارات الإسعاف.وتُظهر الصور التي تم تداولها في وسائل الإعلام من مكان الحادث عبارة "فلاديفوستوك أفيا"على جسم المروحية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا
وفاة مواطنين روسيين إثنين إثر تحطم مروحية كانا على متنها في تركيا.. صور
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قالت وزارة الداخلية التركية على تويتر اليوم الأربعاء إن روسيين توفيا إثر تحطم طائرة هليكوبتر مخصصة لإخماد الحرائق تحطمت في تركيا كانت قد أقلعت لإخماد حريق في مدينة مرماريس.
وتوفي شخصان من أصل سبعة كانوا على متن المروحية الروسية الصنع التابعة لإدارة الإطفاء وأصيب 5 آخرون.
وثبت أن المهندس الروسي ألكسندر ياكوفليف والفني أليكسي فولكوف توفيا نتيجة الحادث.
كما نُقل الكابتن إيليا إيفسينكو ومساعد الطيار إيغور توركوف والفني غيورغي أونوشين والطيار التركي عمر كان شاكر وممثل الإدارة العامة للغابات كنان إرديم إلى المستشفيات في المنطقة بواسطة سيارات الإسعاف.
وتُظهر الصور التي تم تداولها في وسائل الإعلام من مكان الحادث عبارة "فلاديفوستوك أفيا"على جسم المروحية
.