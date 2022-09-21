https://sputnikarabic.ae/20220921/-خبير-روسيا-تخوض-معارك-وجودية-ولا-يوجد-أمامها-سوى-خيار-النصر--1068046080.html
خبير: روسيا تخوض معارك وجودية ولا يوجد أمامها سوى خيار النصر
خبير: روسيا تخوض معارك وجودية ولا يوجد أمامها سوى خيار النصر
تتناول الحلقة ما أعلن عنه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، من أن التصويت في دونباس يحمل أهمية كبرى ليس فقط لحماية السكان في جمهوريتي دونيتسك... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:47+0000
2022-09-21T12:47+0000
2022-09-21T12:47+0000
راديو
حول العالم
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خبير: روسيا تخوض معارك وجودية ولا يوجد أمامها سوى خيار النصر
خبير: روسيا تخوض معارك وجودية ولا يوجد أمامها سوى خيار النصر
فيما أكد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار أونتيكوف إلى أنه التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: روسيا تخوض معارك وجودية ولا يوجد أمامها سوى خيار النصر
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تتناول الحلقة ما أعلن عنه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، من أن التصويت في دونباس يحمل أهمية كبرى ليس فقط لحماية السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإنما لاستعادة العدالة التاريخية.
فيما أكد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.
يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"ما نشاهده حاليا نوع من المعارك الوجودية لروسيا، ولا يوجد أمامها سوى خيارين، فإما أن ننتصر في هذه المعركة وتحمي سيادتها، أو تستسلم للخسارة، لكن سيكون ثمنها أكبر بكثير مما كان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".
"لا يستبعد أن هذه الخطوة التي تقدم بها الرئيس فلاديمير بوتين، هي للرد على التصعيد الجاري من قبل كل من كييف وواشنطن وكييف، كما أن الهدف الرئيسي منها، هو أولا، تثبيت النتائج التي حققها الجيش الروسي على الأرض، ولتسريع وإنهاء العملية العسكرية بأسرع وقت ممكن".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...