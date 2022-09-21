https://sputnikarabic.ae/20220921/-دراسة-وجبة-الإفطار-هي-مفتاح-التحكم-في-الشهية-1068057114.html
دراسة: وجبة الإفطار هي مفتاح التحكم في الشهية
دراسة: وجبة الإفطار هي مفتاح التحكم في الشهية
قال باحثون إن تناول وجبة فطور كبيرة ووجبة عشاء صغيرة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشعور بالجوع. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T15:27+0000
2022-09-21T15:27+0000
2022-09-21T15:27+0000
منوعات
الصحة
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تحَكم العلماء بدقة في وجبات الناس لمقارنة تأثير وجبة فطور كبيرة أو عشاء كبير.وجد فريق جامعة أبردين أن الناس يحرقون نفس السعرات الحرارية كلما تناولوا أكبر وجبة في اليوم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".لكن الشهية كانت أقل بشكل ملحوظ بعد وجبات الإفطار الكبيرة ، مما يسهل الالتزام بنظام غذائي.كان الباحثون يدرسون عالم "التغذية المزمنة" وكيف يتأثر الطعام الذي نتناوله بإيقاعات الساعة الداخلية لأجسامنا. فكرة واحدة هي أن المساء هو وقت سيء لتناول الطعام، لأن ساعة الجسم تحول التمثيل الغذائي لدينا نحو النوم.قام 30 متطوعا بإعداد جميع وجباتهم لأكثر من شهرين مع 3 وجبات (إفطار وغذاء وعشاء) بقيمة 1700 سعرة حرارية في اليوم.أمضوا شهرا واحدا يتناولون فطورا كبيرا باستخدام ما يقرب من نصف السعرات الحرارية اليومية (45%)، تليها وجبة غداء أصغر (35% من السعرات اليومية) ووجبة مسائية أصغر (20%).في الشهر الآخر، تناول المتطوعون وجبتهم الكبيرة في المساء بدلا من الصباح.ووجدت النتائج، التي نُشرت في مجلة Cell Metabolism ، أن توقيت الوجبة الكبيرة لا يُحدث فرقًا في عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها، أو معدل الأيض أثناء الراحة، أو مقدار الوزن الذي فقدوه.كان الاختلاف الرئيسي هو مستويات الشهية أو الجوع، والتي تم قمعها طوال اليوم بسبب الإفطار الكبير.قالت البروفيسور ألكسندرا جونستون إن هذا من المحتمل أن يكون حاسمًا عندما لا يتم التحكم في كمية الطعام المتاح.وأضافت "تشير الدراسات، من أجل السيطرة على الشهية، كان الإفطار الكبير هو الفائز (..) إذا كان بإمكانك أن تبدأ يومك بوجبة فطور صحية كبيرة، فمن المرجح أن تحافظ على مستويات النشاط البدني وتحافظ على السيطرة على الشهية لبقية اليوم".
https://sputnikarabic.ae/20211020/خبير-تغذية-يصف-أفضل-طعام-يمكن-تناوله-على-وجبة-الفطور-1050482868.html
https://sputnikarabic.ae/20220610/دراسة-تحدد-الوقت-الأفضل-لتناول-وجبة-الفطور-1063389583.html
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منوعات, الصحة
دراسة: وجبة الإفطار هي مفتاح التحكم في الشهية
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قال باحثون إن تناول وجبة فطور كبيرة ووجبة عشاء صغيرة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشعور بالجوع.
تحَكم العلماء بدقة في وجبات الناس لمقارنة تأثير وجبة فطور كبيرة أو عشاء كبير.
وجد فريق جامعة أبردين أن الناس يحرقون نفس السعرات الحرارية كلما تناولوا أكبر وجبة في اليوم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية
"بي بي سي".
لكن الشهية كانت أقل بشكل ملحوظ بعد وجبات الإفطار الكبيرة ، مما يسهل الالتزام بنظام غذائي.
كان الباحثون يدرسون عالم "التغذية المزمنة" وكيف يتأثر الطعام الذي نتناوله بإيقاعات الساعة الداخلية لأجسامنا. فكرة واحدة هي أن المساء هو وقت سيء لتناول الطعام، لأن ساعة الجسم تحول التمثيل الغذائي لدينا نحو النوم.
قام 30 متطوعا بإعداد جميع وجباتهم لأكثر من شهرين مع 3 وجبات (إفطار وغذاء وعشاء) بقيمة 1700 سعرة حرارية في اليوم.
20 أكتوبر 2021, 05:18 GMT
أمضوا شهرا واحدا يتناولون فطورا
كبيرا باستخدام ما يقرب من نصف السعرات الحرارية اليومية (45%)، تليها وجبة غداء أصغر (35% من السعرات اليومية) ووجبة مسائية أصغر (20%).
في الشهر الآخر، تناول المتطوعون وجبتهم الكبيرة في المساء بدلا من الصباح.
ووجدت النتائج، التي نُشرت في مجلة Cell Metabolism ، أن توقيت الوجبة الكبيرة لا يُحدث فرقًا في عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها، أو معدل الأيض أثناء الراحة، أو مقدار الوزن الذي فقدوه.
كان الاختلاف الرئيسي هو مستويات الشهية أو الجوع، والتي تم قمعها طوال اليوم بسبب الإفطار الكبير.
قالت البروفيسور ألكسندرا جونستون إن هذا من المحتمل أن يكون حاسمًا عندما لا يتم التحكم في كمية الطعام المتاح.
وأضافت "تشير الدراسات، من أجل السيطرة على الشهية، كان الإفطار الكبير هو الفائز (..) إذا كان بإمكانك أن تبدأ يومك بوجبة فطور صحية كبيرة، فمن المرجح أن تحافظ على مستويات النشاط البدني وتحافظ على السيطرة على الشهية لبقية اليوم".