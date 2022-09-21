https://sputnikarabic.ae/20220921/-نعي-ملكة-بريطانيا-يضع-محمد-صلاح-في-مرمى-الانتقادات--1068070467.html

نعي ملكة بريطانيا يضع محمد صلاح في مرمى الانتقادات

نعي ملكة بريطانيا يضع محمد صلاح في مرمى الانتقادات

تعرَّض النجم المصري، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمه التعزية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T22:41+0000

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ونشر صلاح بالتزامن مع تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال فيها: "اليوم يقف شعب بريطانيا العظمى والعالم احتراما ويودعون جلالة الملكة إليزابيث الثانية، مستذكرين إرثها وخدمتها الراسخة، أشاطر العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي أحزانهم". الاحتلال البريطاني لمصرفقد غرد البعض حول تذكير صلاح بالعدوان الثلاثي على مصر والذي اشتركت فيه إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الثانية مع فرنسا وإسرائيل وكذلك فترة الاحتلال البريطاني.وقال أحد المغردين: "الفكرة أن لاعب بحجم محمد صلاح مش عارف تاريخ بلده ... ‏وما بعرف ان بريطانيا احتلت مصر 74 سنة".وأضاف آخر:"مشاركتك في هالأمور لست ملزم بها حتى نحسب لك عذر.. في كل موضوع فيه مشكلة نجدك أول من تغرد!".تجاهل جماهير ليفربولانتقادات صلاح لم تأتٍ من مصر فحسب بل من مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي، الذي رأوا أن صلاح لم يكن مُوفقا في نعيه، في ظل حالة العداء بينها وبين الجماهير.وانتقد مغرد تجاهل صلاح لجماهير ليفربول، قائلا:"صلاح لو ذكي وفاهم اللي حواليه وعامل خاطر لجمهور ⁧‫ليفربول‬⁩ كان تجاهل تماماً التعزي في ملكة انجلترا".واعتبر مغرد آخر أن "قسما كبيرا من جمهور ليفربول معاد للملكية في بريطانيا".يشار إلى جماهير ليفربول اعتادت على إطلاق صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني في ظل عداء تاريخي مع الحكومة البريطانية، يعتبر جزءًا من معارضة مشجعي النادي تجاه المؤسسة الملكية.فقط شهدت المدينة التي عانت من التهميش خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، عام 1981، أعمال شغب كبيرة احتجاجا على الأوضاع الصعبة، ومنذ ذلك الحين، يعتبر سكان المدينة أنفسهم "منفصلين" عن بقية البلاد.يشار إلى أن الإثنين الماضي شهد تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية قبل أيام عن عمر 96 عاما، قضت منها 70 عاما على عرش بريطانيا.U

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