https://sputnikarabic.ae/20220922/أردوغان-يبحث-مع-الوزراء-استخدام-بطاقات-مير-المصرفية-الروسية-في-تركيا--1068099241.html
أردوغان يبحث مع الوزراء استخدام بطاقات "مير" المصرفية الروسية في تركيا
أردوغان يبحث مع الوزراء استخدام بطاقات "مير" المصرفية الروسية في تركيا
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه قد يتم اتخاذ قرار، يوم الجمعة المقبل، بشأن استخدام بطاقة "مير" الروسية مرة أخرى في تركيا. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:29+0000
2022-09-22T14:29+0000
2022-09-22T14:29+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
بطاقة ائتمانية
أردغان
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ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية التركية عن الرئيس أردوغان قوله: "ماذا سنفعل الآن؟ ما هي البدائل؟ وزرائي يتفاوضون على هذه البدائل. بعد هذه المفاوضات، آمل يوم الجمعة أن أجمعهم جميعا في إسطنبول، وسنلتقي بهم وهناك سنتخذ قرارا نهائيا".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، أن المصارف التركية بدأت باعتماد نظام الدفع الروسي "مير"، وذلك بعد مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي.ونقلت وكالة "بلومبرغ" تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه تم التوافق على إدخال نظام الدفع الروسي "مير" إلى بعض المصارف التركية.وبحسب الوكالة، ستبدأ خمسة مصارف تركية بالعمل على نظام الدفع المالي الروسي "مير" مباشرة، ويأتي ذلك بعد مفاوضات أجراها كل من الرئيسين التركي والروسي في مدينة سوتشي.وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى "مير" في عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20220807/وكالة-مصارف-تركية-تبدأ-العمل-بنظام-الدفع-الروسي-مير-1066094589.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, بطاقة ائتمانية, أردغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, بطاقة ائتمانية, أردغان
أردوغان يبحث مع الوزراء استخدام بطاقات "مير" المصرفية الروسية في تركيا
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه قد يتم اتخاذ قرار، يوم الجمعة المقبل، بشأن استخدام بطاقة "مير" الروسية مرة أخرى في تركيا.
ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية التركية عن الرئيس أردوغان قوله: "ماذا سنفعل الآن؟ ما هي البدائل؟ وزرائي يتفاوضون على هذه البدائل. بعد هذه المفاوضات، آمل يوم الجمعة أن أجمعهم جميعا في إسطنبول، وسنلتقي بهم وهناك سنتخذ قرارا نهائيا".
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، أن المصارف التركية بدأت باعتماد نظام الدفع الروسي "مير"، وذلك بعد مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"
تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه تم التوافق على إدخال نظام الدفع الروسي "مير" إلى بعض المصارف التركية.
وأشار أردوغان إلى أن هذه الخطوة ستعزز التحويلات والتدفقات المالية بين البلدين، كما ستكون هذه الخطوة مصدر ارتياح لكل من السياح الروس والأتراك.
وبحسب الوكالة، ستبدأ خمسة مصارف تركية بالعمل على نظام الدفع المالي الروسي "مير" مباشرة، ويأتي ذلك بعد مفاوضات أجراها كل من الرئيسين التركي والروسي في مدينة سوتشي.
وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به
المسمى "مير" في عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.