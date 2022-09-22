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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/أردوغان-يدعو-زعماء-العالم-للتحدث-مع-بوتين--1068100796.html
أردوغان يدعو زعماء العالم للتحدث مع بوتين
أردوغان يدعو زعماء العالم للتحدث مع بوتين
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعماء العالم إلى "التحدث" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:06+0000
2022-09-22T15:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رجب طيب أردوغان
حديث
فلاديمير بوتين
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ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية التركية، نقلا عن أردوغان قوله: "لسوء الحظ، لم تتمكن الأمم المتحدة من إنهاء الحرب ووقف إراقة الدماء، وإيجاد حل لأزمتي الطاقة والغذاء الناجمتين عن الحرب. وقد أدت جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء ممر للحبوب إلى استعادة بعض الثقة في المنظمة، ولكن لا شك في أنه يجب بذل المزيد من الجهود لإنهاء الحرب".وتابع: "يجب عليهم (القادة) جميعا الترويج لهذه القناة. وبعبارة أخرى، يجب على كل شخص لديه علاقات أكثر أو أقل مع السيد بوتين مناقشة هذه القضايا معه من أجل فتح هذا الباب. الشيء نفسه مع زيلينسكي. وإلا، فإن مظهر المناهج السلبية المختلفة تماما لهؤلاء القادة لن تحقق النتيجة المتوقعة. على العكس من ذلك، أعتقد أن عدد الوفيات والدمار هنا سيزداد أكثر".
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العالم, رجب طيب أردوغان, حديث, فلاديمير بوتين
العالم, رجب طيب أردوغان, حديث, فلاديمير بوتين

أردوغان يدعو زعماء العالم للتحدث مع بوتين

15:06 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعماء العالم إلى "التحدث" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية التركية، نقلا عن أردوغان قوله: "لسوء الحظ، لم تتمكن الأمم المتحدة من إنهاء الحرب ووقف إراقة الدماء، وإيجاد حل لأزمتي الطاقة والغذاء الناجمتين عن الحرب. وقد أدت جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء ممر للحبوب إلى استعادة بعض الثقة في المنظمة، ولكن لا شك في أنه يجب بذل المزيد من الجهود لإنهاء الحرب".

وبحسب قوله، "هذه عملية تتطلب جهودا مشتركة من كل قادة العالم وليس هو وحده".

وتابع: "يجب عليهم (القادة) جميعا الترويج لهذه القناة. وبعبارة أخرى، يجب على كل شخص لديه علاقات أكثر أو أقل مع السيد بوتين مناقشة هذه القضايا معه من أجل فتح هذا الباب. الشيء نفسه مع زيلينسكي. وإلا، فإن مظهر المناهج السلبية المختلفة تماما لهؤلاء القادة لن تحقق النتيجة المتوقعة. على العكس من ذلك، أعتقد أن عدد الوفيات والدمار هنا سيزداد أكثر".
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
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