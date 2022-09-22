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https://sputnikarabic.ae/20220922/أكثر-3-دول-عربية-إنفاقا-على-جيوشها-في-2022-1068105245.html
أكثر 3 دول عربية إنفاقا على جيوشها في 2022
أكثر 3 دول عربية إنفاقا على جيوشها في 2022
تمثل المملكة العربية السعودية أكثر الدول العربية إنفاقا على جيوشها وتصنف ميزانية دفاعها في المرتبة رقم 9 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور"... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:27+0000
2022-09-22T16:27+0000
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وتلي السعودية في حجم الإنفاق العسكري للدول العربية كل من الإمارات والكويت، حسبما تشير إحصائيات الموقع، التي توضح أن الدول الثلاث تنفق نحو 80 مليار دولار على جيوشها في ميزانية العام الجاري.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أكثر 3 دول عربية إنفاقا على جيوشها في 2022

16:27 GMT 22.09.2022
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تمثل المملكة العربية السعودية أكثر الدول العربية إنفاقا على جيوشها وتصنف ميزانية دفاعها في المرتبة رقم 9 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
أكثر 3 دول عربية إنفاقا على جيوشها في 2022 - سبوتنيك عربي
وتلي السعودية في حجم الإنفاق العسكري للدول العربية كل من الإمارات والكويت، حسبما تشير إحصائيات الموقع، التي توضح أن الدول الثلاث تنفق نحو 80 مليار دولار على جيوشها في ميزانية العام الجاري.
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