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أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية
أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية
وضعت الولايات المتحدة شرطة الأخلاق الإيرانية على قائمتها السوداء للعقوبات، اليوم الخميس، في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها على خلفية مزاعم بارتدائها... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:51+0000
2022-09-22T15:51+0000
أخبار إيران
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شرطة الأخلاق "مسؤولة" عن وفاة أميني، التي أثارت موجة من الغضب الشعبي، بحسب "فرانس برس".وأعلنت الوزارة أن العقوبات فرضت بسبب "سوء المعاملة والعنف ضد النساء الإيرانيات وانتهاك حقوق المتظاهرات الإيرانيات السلميات".قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن "مهسا أميني كانت امرأة شجاعة ووفاتها خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها تصرف وحشي آخر لقوات أمن النظام ضد شعبه".أضافت يلين: "نحن ندين هذا العمل غير الأخلاقي بأشد العبارات وندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء عنفها ضد النساء وحملتها العنيفة المستمرة ضد حرية التعبير والتجمع".وأشارت تقارير صحفية إلى أن العقوبات شملت أيضا قائد القوات البرية بالحرس الثوري ‏الإيراني ووزير المخابرات.‏وأثارت وفاة أميني في حجز للشرطة تظاهرات في أنحاء ‏إيران، وهو ما دعا الحرس الثوري إلى إصدار تحذير بحق من "ينشرون أخبارا ‏كاذبة وشائعات" عن الواقعة.‏وتطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة أميني، والتي وصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".
https://sputnikarabic.ae/20220922/إيران-تكشف-عن-أحداث-صواريخها-دقيقة-وبعيدة-المدى-فيديو-1068082426.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية

15:51 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / -احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / -
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وضعت الولايات المتحدة شرطة الأخلاق الإيرانية على قائمتها السوداء للعقوبات، اليوم الخميس، في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها على خلفية مزاعم بارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شرطة الأخلاق "مسؤولة" عن وفاة أميني، التي أثارت موجة من الغضب الشعبي، بحسب "فرانس برس".
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
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وأعلنت الوزارة أن العقوبات فرضت بسبب "سوء المعاملة والعنف ضد النساء الإيرانيات وانتهاك حقوق المتظاهرات الإيرانيات السلميات".
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن "مهسا أميني كانت امرأة شجاعة ووفاتها خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها تصرف وحشي آخر لقوات أمن النظام ضد شعبه".
أضافت يلين: "نحن ندين هذا العمل غير الأخلاقي بأشد العبارات وندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء عنفها ضد النساء وحملتها العنيفة المستمرة ضد حرية التعبير والتجمع".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن العقوبات شملت أيضا قائد القوات البرية بالحرس الثوري ‏الإيراني ووزير المخابرات.‏
وأثارت وفاة أميني في حجز للشرطة تظاهرات في أنحاء ‏إيران، وهو ما دعا الحرس الثوري إلى إصدار تحذير بحق من "ينشرون أخبارا ‏كاذبة وشائعات" عن الواقعة.‏
وتطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة أميني، والتي وصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".
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