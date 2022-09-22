https://sputnikarabic.ae/20220922/أنصار-الله-تكشف-عن-منظومات-صاروخية-برية-وبحرية-وجوية-جديدة-خلال-عرض-عسكري-في-صنعاء-1068074372.html

"أنصار الله" تكشف عن منظومات صاروخية برية وبحرية وجوية جديدة خلال عرض عسكري في صنعاء

"أنصار الله" تكشف عن منظومات صاروخية برية وبحرية وجوية جديدة خلال عرض عسكري في صنعاء

كشفت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، عن "منظومات صاروخية برية وبحرية وجوية جديدة خلال العرض العسكري في الذكرى الثامنة لاحتجاجات 21... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T07:12+0000

2022-09-22T07:12+0000

2022-09-22T07:12+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068073712_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_80e8445033196e51e7c5ba497f3f3b2b.jpg

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، بأن "القوة الصاروخية كشفت عن صاروخ "بدر2" من الجيل الثاني من صواريخ بدر، قصير المدى ويعمل بالوقود الصلب، كما كشفت عن صاروخ "بدر3" من الجيل الثالث، متوسط المدى ويعمل بالوقود الصلب".وأزاحت القوة الصاروخية الستار عن صاروخ "حاطم" البالستي، من الجيل الرابع، بعيد المدى ويعمل بالوقود الصلب، كما أزاحت الستار عن صاروخ "كرار" البالستي، بمدى 300 كم، يعمل بالوقود الصلب بنظام توجيه ذكي ووزن رأسه الحربي نصف طن.وكشفت القوة الصاروخية عن صاروخ "قدس 3"، كروز مجنح، بعيد المدى يعمل بالوقود السائل، ويتميز بقدرته على التخفي عن الالتقاط الراداري، كما كشفت عن صاروخ "فلق" البالستي، بعيد المدى يعمل بالوقود السائل، ويحمل رؤوسا عدة.فيما أزاحت القوة البحرية الستار عن صاروخ "البحر الأحمر"، مطور من صاروخ سعير، يعمل بنظامين حراري وراداري، ويمتاز بسرعته العالية، وأزاحت الستار عن صاروخ "محيط"، يعمل بالوقود الصلب والسائل ويتميز بقدرته العملية في كل الظروف الجوية.وكشفت القوة البحرية عن صاروخ "عاصف"، يعمل بالوقود الصلب، وبنظام توجيه وتحكم ذكي، ويتجاوز وزن رأسه الحربي نصف طن، كما كشفت عن زوارق حربية متطورة من طراز عاصف1، عاصف2، عاصف3، طوفان1، طوفان2، طوفان3، وزورق ملاح.إلى ذلك، كشفت القوة الجوية عن طائرة خاطف 2، مزودة بنظام استشعار للأهداف، وتنفذ مهاماً تكتيكية هجومية، وتستخدم ضد آليات ومدرعات العدوان، كما كشفت عن طائرة مرصاد2، طائرة استطلاعية، تقلع بشكل عمودي، ولها القدرة على التحليق لـ 8 ساعات.وأزاح الدفاع الجوي الستار عن صاروخ "معراج"، مطور من صاروخ بدر 1-P، يعمل بالوقود الصلب، وبنظامين حراري وراداري، لا يتأثر بالتشويش، كما أزاح الستار عن صاروخ "صقر"، يمتاز بسرعة تصل إلى 200 متر في الثانية، بالإضافة إلى 3 منظومات: "صادق"، و"حيدر"، ورادار P-19، وهي منظومات كشف وتعقب للأهداف المعادية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، وبينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220921/مسؤول-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-أجواء-اليمن-أصبحت-آمنة-من-طائرات-العدوان-من-اليوم-1068063458.html

https://sputnikarabic.ae/20220918/أنصار-الله-تشترط-فتح-الطرق-والموانئ-ودفع-رواتب-الموظفين-لتوسيع-هدنة-الأمم-المتحدة-في-اليمن-1067913052.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن