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https://sputnikarabic.ae/20220922/إصابة-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-عقب-تنفيذه-عملية-دهس-على-حاجز-حوارة-العسكري-1068105359.html
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز حوارة العسكري
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز حوارة العسكري
أصيب فلسطيني، اليوم الخميس، بجروح وصفت بالحرجة، عقب تنفيذه عملية دهس استهدفت عددا من جنود الجيش الإسرائيلي على حاجز حوارة العسكري شمال الضفة الغربية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:35+0000
2022-09-22T16:35+0000
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له﻿؛ "تقارير أولية: وردت أنباء قبل قليل عن عملية دهس قرب قرية حوارة قرب نابلس حيث تم تحييد المخرب. التفاصيل قيد الفحص".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "عملية الدهس في حوارة جنوب نابلس، أسفرت عن إصابة مجند إسرائيلي بجروح طفيفة، وإطلاق النار على المنفذ وحالته حرجة".وقالت مصادر محلية فلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الاحتلال قامت بإغلاق الحاجز الذي يفصل وسط الضفة الغربية عن شمالها، ودفعت بتعزيزات أمنية إلى المكان".وتأتي عملية الدهس هذه في ذروة استنفار أمني أعلنه الجيش الإسرائيلي في كافة أرجاء الضفة الغربية تحسبا من وقوع عمليات خلال احتفالات اليهود بأعيادهم التي تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعيد رأس السنة، وتمتد لثلاثة أسابيع كاملة. حيث دفع الجيش الإسرائيلي بتسعة ألوية من الجيش لتعزيز الوجود العسكري في الضفة الغربية منذ أن أطلق عملية "كاسر الأمواج" في شهر آذار/ مارس الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220922/حماس-تحذر-إسرائيل-من-جر-المنطقة-لحرب-دينية-1068083723.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز حوارة العسكري

16:35 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREYالمدرعة الأمريكية "إم – 113" لدى الجيش الإسرائيلي
المدرعة الأمريكية إم – 113 لدى الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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أصيب فلسطيني، اليوم الخميس، بجروح وصفت بالحرجة، عقب تنفيذه عملية دهس استهدفت عددا من جنود الجيش الإسرائيلي على حاجز حوارة العسكري شمال الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له﻿؛ "تقارير أولية: وردت أنباء قبل قليل عن عملية دهس قرب قرية حوارة قرب نابلس حيث تم تحييد المخرب. التفاصيل قيد الفحص".
امرأة تشير إلى قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين يلقون الحجارة وسط اشتباكات في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
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10:12 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "عملية الدهس في حوارة جنوب نابلس، أسفرت عن إصابة مجند إسرائيلي بجروح طفيفة، وإطلاق النار على المنفذ وحالته حرجة".
وقالت مصادر محلية فلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الاحتلال قامت بإغلاق الحاجز الذي يفصل وسط الضفة الغربية عن شمالها، ودفعت بتعزيزات أمنية إلى المكان".
وتأتي عملية الدهس هذه في ذروة استنفار أمني أعلنه الجيش الإسرائيلي في كافة أرجاء الضفة الغربية تحسبا من وقوع عمليات خلال احتفالات اليهود بأعيادهم التي تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعيد رأس السنة، وتمتد لثلاثة أسابيع كاملة. حيث دفع الجيش الإسرائيلي بتسعة ألوية من الجيش لتعزيز الوجود العسكري في الضفة الغربية منذ أن أطلق عملية "كاسر الأمواج" في شهر آذار/ مارس الماضي.
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