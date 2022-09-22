https://sputnikarabic.ae/20220922/إعلام-مقتل-عنصرين-من-الباسيج-في-إيران-خلال-احتجاجات-بعد-وفاة-مهسا-أميني--1068084340.html

إعلام: مقتل عنصرين من الباسيج في إيران خلال احتجاجات بعد وفاة مهسا أميني

إعلام: مقتل عنصرين من الباسيج في إيران خلال احتجاجات بعد وفاة مهسا أميني

قتل موظفان من عناصر الباسيج الإيرانية على يد محتجين في مدينتي قزوين وكرمانشاه على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني. 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T10:30+0000

2022-09-22T10:30+0000

2022-09-22T10:30+0000

العالم

إيران

مقتل

الباسيج

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067979824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d175572fb450cdd257e79de6d734f161.jpg

بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" عن سلطات المحلية، قولهم "قتل عباس خلقي، أحد عناصر ميليشيا الشهيد سليماني، على يد محتجين بالأسلحة النارية الليلة الماضية".كما قتل موظف آخر في الباسيج، وهو محمد روسول دوست محمدي، على يد محتجين في مدينة كرمانشاه. وبحسب تسنيم، فقد طعن حتى الموت في أعمال شغب أخرى في الشارع.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نشرت الشرطة الإيرانية مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق اللحظات الأخيرة للشابة مهسا أميني داخل مركز الشرطة.وقالت شرطة طهران إن "اللقطات تثبت عدم تعرض مهسا أميني، البالغة 22 عاما، لأي عنف أو إيذاء جسدي"، واصفة الحادث بالمؤسف، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ويظهر المقطع الشابة الإيرانية داخل مركز "شرطة الأخلاق"، وبينما كانت أميني تقف بجوار مقعد وتتحدث مع امرأة أخرى، أمسكت برأسها فجأة، واصطدمت بمقعد، وسقطت أرضا، كما رصدت اللقطات نقلها على محفة إلى عربة الإسعاف.وبعد إعلان خبر وفاة الفتاة، أعلنت السلطات الإيرانية"تشريح جثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية".وتطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة أميني، والتي وصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".

https://sputnikarabic.ae/20220920/عبد-اللهيان-يصف-وفاة-مهسا-أميني-بـالمأسوية-وينتقد-تصريحات-أمريكا-بشأن-ملابسات-وفاتها-1068002843.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, مقتل, الباسيج