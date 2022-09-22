عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/إيران-تستعد-لعرض-بحري-معلومات-عن-أضخم-5-أساطيل-حربية-في-الخليج-1068077047.html
إيران تستعد لعرض بحري... معلومات عن أضخم 5 أساطيل حربية في الخليج
إيران تستعد لعرض بحري... معلومات عن أضخم 5 أساطيل حربية في الخليج
تمتلك إيران أضخم أسطول حربي في منطقة الخليج، وتصنف قواتها البحرية في المرتبة رقم 21 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T08:07+0000
2022-09-22T08:07+0000
رصد عسكري
إيران
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1067266302_83:0:2140:1157_1920x0_80_0_0_fb8bf359c44e5fd49151713dcb7fcfab.jpg
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصاءات حول أضخم 5 أساطيل حربية في منطقة الخليج وعدد الوحدات البحرية التابعة لكل منها في 2022:ما هو عدد الوحدات البحرية التي تملكها كل دولة؟تمتلك إيران أكبر عدد من الوحدات البحرية التابعة لأسطولها الحربي وتقدر بـ 142 وحدة بحرية.وتليها القوات البحرية الكويتية بـ 123 وحدة بحرية، ثم البحرية الإماراتية بـ 79 وحدة بحرية.ويصل عدد الوحدات البحرية في الأسطول الحربي العراقي إلى 63 وحدة بحرية، ويليه القوات البحرية السعودية بـ 57 وحدة بحرية.هل تمثل تلك الإحصاءات المنشورة القوة الفعلية للدول الخمس؟ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول التي تطور وحدات بحرية صغيرة لا تكون ضمن الإحصاءات بسبب عدم توافر معلومات عنها وعن فاعليتها القتالية.سمية.ولأن جميع دول العالم التي تمتلك جيوشا ضخمة تفرض قدرا كبيرا من السرية على قدراتها العسكرية، فإن القوة الفعلية لأي دولة ربما تكون أكبر بكثير مما يتم الكشف عنه.ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول التي تطور وحدات بحرية صغيرة لا تكون ضمن الإحصائيات بسبب عدم توافر معلومات عنها وعن فاعليتها القتالية.وعلى سبيل المثال، فإن إحصاءات "غلوبال فاير بور" إلى امتلاك إيران 142 وحدة بحرية، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطلق غدا الخميس، عرضا بحريا في الخليج بمشاركة أكثر من 1400 زورق من فئات مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20201223/معلومات-عن-المروحيات-القتالية-التي-تسلمتها-البحرية-السعودية-1047598421.html
https://sputnikarabic.ae/20210424/ما-سر-قوة-الأسطول-الحربي-الإيراني؟-1048794421.html
https://sputnikarabic.ae/20220629/معلومات-عن-كورفيتات-أفانتي-2200-التي-تملكها-البحرية-السعودية-1064402359.html
https://sputnikarabic.ae/20220921/بمشاركة-1444-زورقا-إيران-تجري-الخميس-عرضا-بحريا-في-مياه-الخليج-1068068639.html
إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1067266302_340:0:1883:1157_1920x0_80_0_0_478f5a5fc4dc1ef88ab166f4efd0f825.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إيران, السعودية
رصد عسكري, إيران, السعودية

إيران تستعد لعرض بحري... معلومات عن أضخم 5 أساطيل حربية في الخليج

08:07 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
تمتلك إيران أضخم أسطول حربي في منطقة الخليج، وتصنف قواتها البحرية في المرتبة رقم 21 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصاءات حول أضخم 5 أساطيل حربية في منطقة الخليج وعدد الوحدات البحرية التابعة لكل منها في 2022:
إيران: يحتل الأسطول الإيراني المرتبة الأولى في الخليج ورقم 21 عالميا.
الكويت: يحتل الأسطول الكويتي المرتبة الثانية خليجيا ورقم 24 عالميا.
الإمارات: يحتل الأسطول الإماراتي المرتبة الثالثة خليجيا ورقم 36 عالميا.
العراق: يحتل الأسطول العراقي المرتبة الرابعة عربيا ورقم 40 عالميا.
السعودية: يحتل الأسطول السعودي المرتبة الخامسة خليجيا ورقم 43 عالميا.

ما هو عدد الوحدات البحرية التي تملكها كل دولة؟

تمتلك إيران أكبر عدد من الوحدات البحرية التابعة لأسطولها الحربي وتقدر بـ 142 وحدة بحرية.
وتليها القوات البحرية الكويتية بـ 123 وحدة بحرية، ثم البحرية الإماراتية بـ 79 وحدة بحرية.
مروحية إم إتش 60 سي هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2020
معلومات عن المروحيات القتالية التي تسلمتها البحرية السعودية
23 ديسمبر 2020, 13:57 GMT
ويصل عدد الوحدات البحرية في الأسطول الحربي العراقي إلى 63 وحدة بحرية، ويليه القوات البحرية السعودية بـ 57 وحدة بحرية.

هل تمثل تلك الإحصاءات المنشورة القوة الفعلية للدول الخمس؟

ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول التي تطور وحدات بحرية صغيرة لا تكون ضمن الإحصاءات بسبب عدم توافر معلومات عنها وعن فاعليتها القتالية.سمية.
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2021
ما سر قوة الأسطول الحربي الإيراني؟
24 أبريل 2021, 17:27 GMT
ولأن جميع دول العالم التي تمتلك جيوشا ضخمة تفرض قدرا كبيرا من السرية على قدراتها العسكرية، فإن القوة الفعلية لأي دولة ربما تكون أكبر بكثير مما يتم الكشف عنه.
مناورات للقوات البحرية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
معلومات عن كورفيتات "أفانتي 2200" التي تملكها البحرية السعودية
29 يونيو, 11:39 GMT
ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول التي تطور وحدات بحرية صغيرة لا تكون ضمن الإحصائيات بسبب عدم توافر معلومات عنها وعن فاعليتها القتالية.
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
بمشاركة 1444 زورقا.. إيران تجري الخميس عرضا بحريا في مياه الخليج
أمس, 19:42 GMT
وعلى سبيل المثال، فإن إحصاءات "غلوبال فاير بور" إلى امتلاك إيران 142 وحدة بحرية، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطلق غدا الخميس، عرضا بحريا في الخليج بمشاركة أكثر من 1400 زورق من فئات مختلفة.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا
معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا
© Sputnik / Mohamed Hassan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала