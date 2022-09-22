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https://sputnikarabic.ae/20220922/ارتفاع-أسعار-البنزين-في-لبنان-95-و98-أوكتان-زاد-29000-ليرة-1068082810.html
ارتفاع أسعار البنزين في لبنان... 95 و98 أوكتان زاد 29000 ليرة
ارتفاع أسعار البنزين في لبنان... 95 و98 أوكتان زاد 29000 ليرة
ارتفعت أسعار البنزين والمازوت في لبنان، لتصل زيادة سعر البنزين 95، 98 أوكتان إلى 29000 ليرة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T09:30+0000
2022-09-22T09:30+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فقد أصدرت ​وزارة الطاقة والمياه​، ممثلة في المديرية العامة للنّفط جدولًا جديدًا بأسعار المحروقات، ليتم العمل به بدلا من الأسعار السابقة.وبينما أوضح هذا الجدول ارتفاع سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 29000 ليرة لبنانيّة، فقد أكد أيضا ارتفاع سعر صفيحة ​المازوت 44000 ليرة، وقارورة ​الغاز​ 13000 ليرة لبنانيّة.وبالنسبة لصفيحة المازوت فقد أصبح سعرها 833,000 ليرة، بينما قارورة الغاز وصل سعرها إلى 388,000 ليرة.طالع أيضا: وكالة: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة وقود في سوريا لنقلها إلى لبنان
https://sputnikarabic.ae/20210828/إصابة-5-أشخاص-بإطلاق-نار-أمام-محطة-وقود-في-لبنان-فيديو-1049969299.html
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

ارتفاع أسعار البنزين في لبنان... 95 و98 أوكتان زاد 29000 ليرة

09:30 GMT 22.09.2022
© Sputnik . A.Albaiزحام في محطة وقود في لبنان
زحام في محطة وقود في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . A.Albai
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ارتفعت أسعار البنزين والمازوت في لبنان، لتصل زيادة سعر البنزين 95، 98 أوكتان إلى 29000 ليرة.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فقد أصدرت ​وزارة الطاقة والمياه​، ممثلة في المديرية العامة للنّفط جدولًا جديدًا بأسعار المحروقات، ليتم العمل به بدلا من الأسعار السابقة.
لبنان محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2021
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وبينما أوضح هذا الجدول ارتفاع سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 29000 ليرة لبنانيّة، فقد أكد أيضا ارتفاع سعر صفيحة ​المازوت 44000 ليرة، وقارورة ​الغاز​ 13000 ليرة لبنانيّة.

وحسب تلك الزيادة فإن سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان أصبحت 682,000 ليرة، وصفيحة بنزين 98 أوكتان صارت 698,000 ليرة.

وبالنسبة لصفيحة المازوت فقد أصبح سعرها 833,000 ليرة، بينما قارورة الغاز وصل سعرها إلى 388,000 ليرة.
طالع أيضا: وكالة: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة وقود في سوريا لنقلها إلى لبنان
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