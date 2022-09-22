https://sputnikarabic.ae/20220922/الأمن-الروسي-يحبط-محاولة-للقوات-الخاصة-الأوكرانية-تنفيذ-هجوم-على-منشأة-للنفط-والغاز-فيديو-1068079559.html
الأمن الروسي يحبط محاولة للقوات الخاصة الأوكرانية تنفيذ هجوم على منشأة للنفط والغاز... فيديو
الأمن الروسي يحبط محاولة للقوات الخاصة الأوكرانية تنفيذ هجوم على منشأة للنفط والغاز... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة هجوم من قبل القوات الخاصة الأوكرانية على منشأة للنفط والغاز توفر الطاقة إلى تركيا وأوروبا. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T08:25+0000
2022-09-22T08:25+0000
2022-09-22T08:25+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
منشأة نفطية
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "نتيجة لمجموعة من تدابير البحث العملياتية، قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط محاولة من جانب الدوائر الخاصة الأوكرانية لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في منشأة للنفط والغاز تزود تركيا وأوروبا بالطاقة".وأضاف البيان: "تم اعتقال رجل، مواليد عام 1978، تجرى تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني، ومصادرة جهازين متفجرين من منزله. وتم العثور على جهاز الاتصالات الذي يحتوي على المراسلات والمفاوضات مع المنسق، وتعليمات لتجميع جهاز التفجير، وإحداثيات مكان التفجير. بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز أربعة مواطنين روس، متواطئين مع الخدمات الخاصة الأوكرانية، شاركوا في إعداد الهجوم".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, منشأة نفطية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, منشأة نفطية
الأمن الروسي يحبط محاولة للقوات الخاصة الأوكرانية تنفيذ هجوم على منشأة للنفط والغاز... فيديو
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة هجوم من قبل القوات الخاصة الأوكرانية على منشأة للنفط والغاز توفر الطاقة إلى تركيا وأوروبا.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "نتيجة لمجموعة من تدابير البحث العملياتية، قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط محاولة من جانب الدوائر الخاصة الأوكرانية لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في منشأة للنفط والغاز تزود تركيا وأوروبا بالطاقة".
وأضاف البيان: "تم اعتقال رجل، مواليد عام 1978، تجرى تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني، ومصادرة جهازين متفجرين من منزله. وتم العثور على جهاز الاتصالات الذي يحتوي على المراسلات والمفاوضات مع المنسق، وتعليمات لتجميع جهاز التفجير، وإحداثيات مكان التفجير. بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز أربعة مواطنين روس، متواطئين مع الخدمات الخاصة الأوكرانية، شاركوا في إعداد الهجوم".