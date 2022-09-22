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https://sputnikarabic.ae/20220922/الاتحاد-الأوروبي-لن-يشارك-في-النزاع-في-أوكرانيا-1068099511.html
الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا
قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا، ولكنه سيواصل تقديم... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا

15:05 GMT 22.09.2022
© Sputnikبوريل: الاتحاد الأوروبي لن يشارك في الحرب ضد روسيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يشارك في الحرب ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
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قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا، ولكنه سيواصل تقديم المساعدة العسكرية لكييف، ويتابع سياسة العقوبات ضد روسيا.
وأوضح بوريل: "لن يحدث هذا، نحن لا نشارك في الحرب ولن نشارك، لن نشارك مباشرة، ولكن سندعم أوكرانيا عسكريا وبالعقوبات الاقتصادية والشخصية (ضد روسيا)".
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
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