https://sputnikarabic.ae/20220922/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-حفاظه-على-قنوات-الاتصال-مع-روسيا-1068088867.html
الاتحاد الأوروبي يعلن حفاظه على قنوات الاتصال مع روسيا
الاتحاد الأوروبي يعلن حفاظه على قنوات الاتصال مع روسيا
قال رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي لم يقطع قنوات الاتصال مع روسيا، ولكنه يعتقد أن الاجتماع مع وزير... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:27+0000
2022-09-22T11:27+0000
2022-09-22T11:29+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وأردف ستانو في مؤتمر صحفي في بروكسل االيوم الخميس: "لم نقطع قنوات الاتصال مع روسيا أبدًا، نستمر بالتواصل، لكن الاتصال يحدث ضمن قنوات محددة، وبشكل عام نفهم أنه لا جدوى حاليًا من المفاوضات مع القيادة الروسية".ويفسر ستانو هذا الموقف بحقيقة أن روسيا وفقًا للاتحاد الأوروبي "تسعى حاليًا إلى تصعيد النزاع في أوكرانيا، وليس حله".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم أمس الأربعاء (21 أيلول/ سبتمبر) إن وأوضح لافروف خلال مقابلة مع مجلة "نيوزويك": "من خلال الإجراءات التي اتخذها الغرب لتمكين نظام النازيين الجدد المعادي للروس في أوكرانيا، والدعم العسكري وتحويل أراضيه إلى نقطة انطلاق لاحتواء روسيا، لم يترك لنا أي خيار سوى إجراء العملية العسكرية الخاصة، وهي ذات أهداف معلنة وهيوكل هذه الأهداف مرتبطة ببعضها وسيتم تنفيذها، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20220922/زاخاروفا-تتهم-بايدن-باقتباس-كلام-بوتين-بشكل-كاذب-1068079710.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
الاتحاد الأوروبي يعلن حفاظه على قنوات الاتصال مع روسيا
11:27 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
قال رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي لم يقطع قنوات الاتصال مع روسيا، ولكنه يعتقد أن الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك لا معنى له في ظل الظروف الحالية.
وأردف ستانو في مؤتمر صحفي في بروكسل االيوم الخميس: "لم نقطع قنوات الاتصال مع روسيا أبدًا، نستمر بالتواصل، لكن الاتصال يحدث ضمن قنوات محددة، وبشكل عام نفهم أنه لا جدوى حاليًا من المفاوضات مع القيادة الروسية".
"هناك تفاهم بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ينص على أنه في ظل هذه الظروف المحددة، لا جدوى على سبيل المثال من الاجتماعات مع لافروف في نيويورك، لأن هذا لن يعطي النتيجة المرجوة".
ويفسر ستانو هذا الموقف بحقيقة أن روسيا وفقًا للاتحاد الأوروبي "تسعى حاليًا إلى تصعيد النزاع في أوكرانيا، وليس حله".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم أمس الأربعاء (21 أيلول/ سبتمبر) إن
"جميع أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا التي أعلنتها روسيا سيتم تنفيذها بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه.
وأوضح لافروف
خلال مقابلة مع مجلة "نيوزويك": "من خلال الإجراءات التي اتخذها الغرب لتمكين نظام النازيين الجدد المعادي للروس في أوكرانيا، والدعم العسكري وتحويل أراضيه إلى نقطة انطلاق لاحتواء روسيا، لم يترك لنا أي خيار سوى إجراء العملية العسكرية الخاصة، وهي ذات أهداف معلنة وهي
حماية سكان دونباس، والقضاء على التهديدات لأمن روسيا، وتجريد أوكرانيا من السلاح، واجتثاث النازية منها،
وكل هذه الأهداف مرتبطة ببعضها وسيتم تنفيذها، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك".