عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/البحرية-الإسرائيلية-تنهي-مناورات-عسكرية-بمشاركة-الأسطول-الخامس-الأمريكي-1068104207.html
البحرية الإسرائيلية تنهي مناورات عسكرية بمشاركة الأسطول الخامس الأمريكي
البحرية الإسرائيلية تنهي مناورات عسكرية بمشاركة الأسطول الخامس الأمريكي
أنهت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مناورات عسكرية في البحر الأحمر بمشاركة قوات من الأسطول الخامس الأمريكي التابع للقيادة الوسطى. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:08+0000
2022-09-22T16:08+0000
إسرائيل
البحر الأحمر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102185/58/1021855823_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ffd180d98b7b7667a172f25b7278265.jpg
القدس - سبوتنيك. وتمت خلال المناورات العسكرية البحرية محاكاة تقوية التعاون بين الجيشين وتعزيزه وبناء صورة مشتركة للتحديات.وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن المناورات العسكرية شاركت فيها سفن حربية، حيث اختبر دمج قطع حربية مُسيرة عن بعد في العمليات العسكرية المشتركة.ومن جانبه، أكد العميد دانييل هجاري من البحرية الإسرائيلية، أن الهدف الأساسي لهذه المناورات العسكرية هو توفير حماية مشتركة لمسارات الملاحة البحرية.ويُشار إلى أن إسرائيل قد كثفت مناوراتها البحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي خلال العامين الماضيين، على خلفية هجمات نسبت لإيران تعرضت لها سفن أجنبية وسفن بملكية إسرائيلية في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20220921/إعلام-الوسيط-الأمريكي-يعمل-على-مسودة-معدلة-لترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068067489.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102185/58/1021855823_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_a4251e94ceba80d02602994c89431efc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, البحر الأحمر
إسرائيل, البحر الأحمر

البحرية الإسرائيلية تنهي مناورات عسكرية بمشاركة الأسطول الخامس الأمريكي

16:08 GMT 22.09.2022
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Twitter.com
تابعنا عبرTelegram
أنهت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مناورات عسكرية في البحر الأحمر بمشاركة قوات من الأسطول الخامس الأمريكي التابع للقيادة الوسطى.
القدس - سبوتنيك. وتمت خلال المناورات العسكرية البحرية محاكاة تقوية التعاون بين الجيشين وتعزيزه وبناء صورة مشتركة للتحديات.
حقل غاز في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
إعلام: الوسيط الأمريكي يعمل على مسودة معدلة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
أمس, 18:56 GMT
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن المناورات العسكرية شاركت فيها سفن حربية، حيث اختبر دمج قطع حربية مُسيرة عن بعد في العمليات العسكرية المشتركة.
ومن جانبه، أكد العميد دانييل هجاري من البحرية الإسرائيلية، أن الهدف الأساسي لهذه المناورات العسكرية هو توفير حماية مشتركة لمسارات الملاحة البحرية.
ويُشار إلى أن إسرائيل قد كثفت مناوراتها البحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي خلال العامين الماضيين، على خلفية هجمات نسبت لإيران تعرضت لها سفن أجنبية وسفن بملكية إسرائيلية في البحر الأحمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала