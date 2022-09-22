https://sputnikarabic.ae/20220922/البحرية-الإسرائيلية-تنهي-مناورات-عسكرية-بمشاركة-الأسطول-الخامس-الأمريكي-1068104207.html
البحرية الإسرائيلية تنهي مناورات عسكرية بمشاركة الأسطول الخامس الأمريكي
البحرية الإسرائيلية تنهي مناورات عسكرية بمشاركة الأسطول الخامس الأمريكي
أنهت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مناورات عسكرية في البحر الأحمر بمشاركة قوات من الأسطول الخامس الأمريكي التابع للقيادة الوسطى. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:08+0000
2022-09-22T16:08+0000
2022-09-22T16:08+0000
إسرائيل
البحر الأحمر
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القدس - سبوتنيك. وتمت خلال المناورات العسكرية البحرية محاكاة تقوية التعاون بين الجيشين وتعزيزه وبناء صورة مشتركة للتحديات.وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن المناورات العسكرية شاركت فيها سفن حربية، حيث اختبر دمج قطع حربية مُسيرة عن بعد في العمليات العسكرية المشتركة.ومن جانبه، أكد العميد دانييل هجاري من البحرية الإسرائيلية، أن الهدف الأساسي لهذه المناورات العسكرية هو توفير حماية مشتركة لمسارات الملاحة البحرية.ويُشار إلى أن إسرائيل قد كثفت مناوراتها البحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي خلال العامين الماضيين، على خلفية هجمات نسبت لإيران تعرضت لها سفن أجنبية وسفن بملكية إسرائيلية في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20220921/إعلام-الوسيط-الأمريكي-يعمل-على-مسودة-معدلة-لترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068067489.html
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إسرائيل, البحر الأحمر
البحرية الإسرائيلية تنهي مناورات عسكرية بمشاركة الأسطول الخامس الأمريكي
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أنهت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مناورات عسكرية في البحر الأحمر بمشاركة قوات من الأسطول الخامس الأمريكي التابع للقيادة الوسطى.
القدس - سبوتنيك
. وتمت خلال المناورات العسكرية البحرية محاكاة تقوية التعاون بين الجيشين وتعزيزه وبناء صورة مشتركة للتحديات.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، في بيان له، أن المناورات العسكرية شاركت فيها سفن حربية، حيث اختبر دمج قطع حربية مُسيرة عن بعد في العمليات العسكرية المشتركة.
ومن جانبه، أكد العميد دانييل هجاري من البحرية الإسرائيلية، أن الهدف الأساسي لهذه المناورات العسكرية هو توفير حماية مشتركة لمسارات الملاحة البحرية.
ويُشار إلى أن إسرائيل قد كثفت مناوراتها البحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي
خلال العامين الماضيين، على خلفية هجمات نسبت لإيران تعرضت لها سفن أجنبية وسفن بملكية إسرائيلية في البحر الأحمر.