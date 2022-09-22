https://sputnikarabic.ae/20220922/البنك-المركزي-التركي-يخفض-سعر-الفائدة-الرئيسي-1068089016.html
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 12%، بأمر من المشرعين الماليين في البلاد. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:30+0000
2022-09-22T11:30+0000
2022-09-22T11:30+0000
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
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وقالت الهيئة التنظيمية في بيان: "قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة في مزادات إعادة الشراء الأسبوعية من 13% إلى 12%.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض، نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 80 في المئة في أغسطس/آب.وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "بي.بي.إس"، إن بعض الدول تأثرت بالفعل بتضخم يتراوح بين 8 و9 في المئة، بينما تواجه تركيا نسبة بلغت 80%، وقال:"التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه، أنا خبير في الاقتصاد، ورفوف المتاجر ليست فارغة في الأسواق في بلدي، لكن الرفوف فارغة حتى في الولايات المتحدة، وهي فارغة في فرنسا، وهي فارغة في ألمانيا، بينما يمكن للمواطنين هنا العثور على أي نوع من المنتجات التي يرغبون في شرائها في الأسواق".
https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-تركيا-تبذل-قصارى-جهدها-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1068012471.html
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
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قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 12%، بأمر من المشرعين الماليين في البلاد.
وقالت الهيئة التنظيمية في بيان: "قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة في مزادات إعادة الشراء الأسبوعية من 13% إلى 12%.
وأبقى البنك المركزي التركي هذا العام سعر الفائدة دون تغيير عند 14%، والليرة تضعف تدريجيًا، إذ كان سعر الصرف في نهاية شهر يناير/كانون الثاني نحو 13.5 ليرة للدولار، وفي نهاية فبراير/شباط كان بالفعل 14 ليرة، والآن تجاوزت 18 ليرة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض، نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 80 في المئة في أغسطس/آب.
وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "بي.بي.إس"، إن بعض الدول تأثرت بالفعل بتضخم يتراوح بين 8 و9 في المئة، بينما تواجه تركيا نسبة بلغت 80%، وقال:
"التضخم
ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه، أنا خبير في الاقتصاد، ورفوف المتاجر ليست فارغة في الأسواق في بلدي، لكن الرفوف فارغة حتى في الولايات المتحدة، وهي فارغة في فرنسا، وهي فارغة في ألمانيا، بينما يمكن للمواطنين هنا العثور على أي نوع من المنتجات التي يرغبون في شرائها في الأسواق".