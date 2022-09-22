https://sputnikarabic.ae/20220922/البيت-الأبيض-من-غير-المرجح-استئناف-الحوار-الاستراتيجي-مع-روسيا-قريبا-1068107341.html
البيت الأبيض: من غير المرجح استئناف الحوار الاستراتيجي مع روسيا قريبا
البيت الأبيض: من غير المرجح استئناف الحوار الاستراتيجي مع روسيا قريبا
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن محادثات الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا غير مرجحة في أي وقت قريب... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T17:02+0000
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أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر كيربي ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان من الممكن استئناف حوار الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل القريب: في أغسطس/ آب، ألقى نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، بظلال من الشك على احتمال استئناف محادثات الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مستشهدا بسياسة واشنطن "العدوانية المتهورة".وقال ريابكوف في تصريحات: وتابع: "بطبيعة الحال، نحن نراقب بعض الإشارات المتعلقة باستئناف الحوار حول موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن ما وراءها لا يزال غير واضح. والمفاوضات بشكل عام لا تجرى عبر وسائل الإعلام".عقدت في جنيف في 28 يوليو/ تموز 2021، مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي. وترأس الوفد الوزاري الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والوفد الأمريكي، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.والتقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين في جنيف في 16 يونيو/ حزيران من العام الماضي في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة. وأعلنا في بيان مشترك عن قرارهما إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الجنائية-الدولية-سنرسل-محققين-للنظر-في-مزاعم-كييف-حول-وقوع-انتهاكات-شرقي-أوكرانيا-1068102389.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
البيت الأبيض: من غير المرجح استئناف الحوار الاستراتيجي مع روسيا قريبا
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن محادثات الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا غير مرجحة في أي وقت قريب نظرا لوضع العلاقات الحالي بين واشنطن وموسكو.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكر كيربي ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك
" حول ما إذا كان من الممكن استئناف حوار الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل القريب:
"هذا ليس الوقت المناسب للعمل كالمعتاد مع روسيا".
في أغسطس/ آب، ألقى نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، بظلال من الشك على احتمال استئناف محادثات الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مستشهدا بسياسة واشنطن "العدوانية المتهورة".
"سأكون صريحا، إن احتمال استئناف الحوار ليس واضحا
على الإطلاق، بالنظر إلى السياسة العدوانية المتهورة التي تنتهجها واشنطن تجاه روسيا".
وتابع: "بطبيعة الحال، نحن نراقب بعض الإشارات المتعلقة باستئناف الحوار حول موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن ما وراءها لا يزال غير واضح. والمفاوضات بشكل عام لا تجرى عبر وسائل الإعلام".
عقدت في جنيف في 28 يوليو/ تموز 2021، مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي. وترأس الوفد الوزاري الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والوفد الأمريكي، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.
والتقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين في جنيف في 16 يونيو/ حزيران من العام الماضي في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة. وأعلنا في بيان مشترك عن قرارهما إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي.