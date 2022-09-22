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https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-الإسرائيلي-واقعة-حاجز-حوارة-حادث-سير-وليست-عملية-دهس-صور-1068106957.html
الجيش الإسرائيلي: واقعة حاجز "حوارة" حادث سير وليست عملية دهس... صور
الجيش الإسرائيلي: واقعة حاجز "حوارة" حادث سير وليست عملية دهس... صور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بإصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس بالقرب من بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:56+0000
2022-09-22T16:56+0000
إسرائيل
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وذكرت القناة الـ 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، أن جنديا إسرائيليا قد أصيب بعملية دهس بالقرب من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، الواقعة شمالي الضفة الغربية، وأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على منفذ العملية.وأوضحت الصحيفة أن حالة منفذ العملية وصفت بالحرجة، وقوات الجيش الإسرائيلي نجحت في اعتقاله بعد إصابته مباشرة، كما أن منفذ العملية قد أصاب شابا إسرائيليا آخر بسيارته بعد اصطدام سيارته به، ولكن وصفت حالته بالخفيفة.وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن هناك تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تفيد بأن واقعة الدهس كانت حادث، حيث اعتقد جنود الجيش الإسرائيلي أنه هجوم وأطلقوا النار على السائق الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: واقعة حاجز "حوارة" حادث سير وليست عملية دهس... صور

16:56 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022
الشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بإصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس بالقرب من بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.
وذكرت القناة الـ 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، أن جنديا إسرائيليا قد أصيب بعملية دهس بالقرب من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، الواقعة شمالي الضفة الغربية، وأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على منفذ العملية.
وأوضحت الصحيفة أن حالة منفذ العملية وصفت بالحرجة، وقوات الجيش الإسرائيلي نجحت في اعتقاله بعد إصابته مباشرة، كما أن منفذ العملية قد أصاب شابا إسرائيليا آخر بسيارته بعد اصطدام سيارته به، ولكن وصفت حالته بالخفيفة.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن هناك تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تفيد بأن واقعة الدهس كانت حادث، حيث اعتقد جنود الجيش الإسرائيلي أنه هجوم وأطلقوا النار على السائق الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
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