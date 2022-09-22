https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-الروسي-يمنع-سلسلة-من-الهجمات-الإرهابية-في-منطقة-خرسون--1068071894.html

الجيش الروسي يمنع سلسلة من الهجمات الإرهابية في منطقة خرسون

الجيش الروسي يمنع سلسلة من الهجمات الإرهابية في منطقة خرسون

قال مصدر في إنفاذ القانون الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن سلطات إنفاذ القانون منعت سلسلة من الأعمال الإرهابية في منطقة خيرسون، بما في ذلك مخطط... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T03:25+0000

2022-09-22T03:25+0000

2022-09-22T03:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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خيرسون - سبوتنيك. وقال المصدر إنه "في 21 سبتمبر، تم احتجاز بانتشوك فاليري أناتوليفيتش في منطقة خيرسون. وكان [أناتوليفيتش] بالتنسيق مع موظف في مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية يدعى فيتالي، يخطط لتفجير برجين لخط الطاقة عالي الجهد يوفران الكهرباء لمنطقتي خيرسون وزابوريجيه، وكذلك جمهورية القرم".وأضاف المصدر أنه "تم التعرف على عضو ثان في المجموعة التخريبية في بلدة بيريسلاف وتم تحييده في 19 سبتمبر أثناء القتال عسكريا".وحدد المصدر أنه "تمت مصادرة عشرة كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" في الموقع، بالإضافة إلى خرائط تظهر أشياء من البنية التحتية المدنية في بريسلاف، والتي كان الشخص المذكور يخطط لارتكاب هجمات إرهابية عليها، بما في ذلك وقت الاستفتاء".وتظهر لقطات فيديو للعملية شاهدتها "سبوتنيك" المخرب المحايد يختبئ في منزل منفصل ويطلق النار على سلطات إنفاذ القانون الروسية من هناك. ونتيجة لذلك، اضطر الضباط الروس إلى استخدام قاذفة قنابل يدوية.وقال المصدر إنه تم مصادرة ثلاث عبوات ناسفة مرتجلة وثلاث زجاجات، يفترض أنها تحتوي على مواد حارقة، وبندقية هجومية من طراز كلاشينكوف، وقاذفات قنابل يدوية آر بي جي-22 وآر بي جي-26 بالإضافة إلى مادة تي إن تي.وزودت قوات الأمن الروسية "سبوتنيك" بجزء من المراسلات بين المخربين، حيث ناقشوا على ما يبدو عملية زرع وتأمين مادة "تي إن تي" من المخبأ.وحثت سلطات إنفاذ القانون سكان منطقة خيرسون على عدم الاستسلام لمثل هذه الاستفزازات من جانب الخدمات الخاصة الأوكرانية، التي تطالب المواطنين بتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي المحررة.

https://sputnikarabic.ae/20220921/ستريموسوف-الأراضي-المحررة-من-منطقة-نيكولاييف-ستصبح-جزءا-من-منطقة-خيرسون-1068040489.html

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