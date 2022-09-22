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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-الروسي-يمنع-سلسلة-من-الهجمات-الإرهابية-في-منطقة-خرسون--1068071894.html
الجيش الروسي يمنع سلسلة من الهجمات الإرهابية في منطقة خرسون
الجيش الروسي يمنع سلسلة من الهجمات الإرهابية في منطقة خرسون
قال مصدر في إنفاذ القانون الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن سلطات إنفاذ القانون منعت سلسلة من الأعمال الإرهابية في منطقة خيرسون، بما في ذلك مخطط... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T03:25+0000
2022-09-22T03:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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خيرسون - سبوتنيك. وقال المصدر إنه "في 21 سبتمبر، تم احتجاز بانتشوك فاليري أناتوليفيتش في منطقة خيرسون. وكان [أناتوليفيتش] بالتنسيق مع موظف في مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية يدعى فيتالي، يخطط لتفجير برجين لخط الطاقة عالي الجهد يوفران الكهرباء لمنطقتي خيرسون وزابوريجيه، وكذلك جمهورية القرم".وأضاف المصدر أنه "تم التعرف على عضو ثان في المجموعة التخريبية في بلدة بيريسلاف وتم تحييده في 19 سبتمبر أثناء القتال عسكريا".وحدد المصدر أنه "تمت مصادرة عشرة كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" في الموقع، بالإضافة إلى خرائط تظهر أشياء من البنية التحتية المدنية في بريسلاف، والتي كان الشخص المذكور يخطط لارتكاب هجمات إرهابية عليها، بما في ذلك وقت الاستفتاء".وتظهر لقطات فيديو للعملية شاهدتها "سبوتنيك" المخرب المحايد يختبئ في منزل منفصل ويطلق النار على سلطات إنفاذ القانون الروسية من هناك. ونتيجة لذلك، اضطر الضباط الروس إلى استخدام قاذفة قنابل يدوية.وقال المصدر إنه تم مصادرة ثلاث عبوات ناسفة مرتجلة وثلاث زجاجات، يفترض أنها تحتوي على مواد حارقة، وبندقية هجومية من طراز كلاشينكوف، وقاذفات قنابل يدوية آر بي جي-22 وآر بي جي-26 بالإضافة إلى مادة تي إن تي.وزودت قوات الأمن الروسية "سبوتنيك" بجزء من المراسلات بين المخربين، حيث ناقشوا على ما يبدو عملية زرع وتأمين مادة "تي إن تي" من المخبأ.وحثت سلطات إنفاذ القانون سكان منطقة خيرسون على عدم الاستسلام لمثل هذه الاستفزازات من جانب الخدمات الخاصة الأوكرانية، التي تطالب المواطنين بتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي المحررة.
https://sputnikarabic.ae/20220921/ستريموسوف-الأراضي-المحررة-من-منطقة-نيكولاييف-ستصبح-جزءا-من-منطقة-خيرسون-1068040489.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يمنع سلسلة من الهجمات الإرهابية في منطقة خرسون

03:25 GMT 22.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالصحفيون الأجانب في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022
الصحفيون الأجانب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
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قال مصدر في إنفاذ القانون الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن سلطات إنفاذ القانون منعت سلسلة من الأعمال الإرهابية في منطقة خيرسون، بما في ذلك مخطط للاستخبارات الأوكرانية خلال الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، وتم تحييد أحد المخربين، واحتجاز آخر.
خيرسون - سبوتنيك. وقال المصدر إنه "في 21 سبتمبر، تم احتجاز بانتشوك فاليري أناتوليفيتش في منطقة خيرسون. وكان [أناتوليفيتش] بالتنسيق مع موظف في مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية يدعى فيتالي، يخطط لتفجير برجين لخط الطاقة عالي الجهد يوفران الكهرباء لمنطقتي خيرسون وزابوريجيه، وكذلك جمهورية القرم".
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ستريموسوف: الأراضي المحررة من منطقة نيكولاييف ستصبح جزءا من مقاطعة خيرسون
أمس, 10:29 GMT
وأضاف المصدر أنه "تم التعرف على عضو ثان في المجموعة التخريبية في بلدة بيريسلاف وتم تحييده في 19 سبتمبر أثناء القتال عسكريا".
وحدد المصدر أنه "تمت مصادرة عشرة كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" في الموقع، بالإضافة إلى خرائط تظهر أشياء من البنية التحتية المدنية في بريسلاف، والتي كان الشخص المذكور يخطط لارتكاب هجمات إرهابية عليها، بما في ذلك وقت الاستفتاء".
وتظهر لقطات فيديو للعملية شاهدتها "سبوتنيك" المخرب المحايد يختبئ في منزل منفصل ويطلق النار على سلطات إنفاذ القانون الروسية من هناك. ونتيجة لذلك، اضطر الضباط الروس إلى استخدام قاذفة قنابل يدوية.
وقال المصدر إنه تم مصادرة ثلاث عبوات ناسفة مرتجلة وثلاث زجاجات، يفترض أنها تحتوي على مواد حارقة، وبندقية هجومية من طراز كلاشينكوف، وقاذفات قنابل يدوية آر بي جي-22 وآر بي جي-26 بالإضافة إلى مادة تي إن تي.
وزودت قوات الأمن الروسية "سبوتنيك" بجزء من المراسلات بين المخربين، حيث ناقشوا على ما يبدو عملية زرع وتأمين مادة "تي إن تي" من المخبأ.
وحثت سلطات إنفاذ القانون سكان منطقة خيرسون على عدم الاستسلام لمثل هذه الاستفزازات من جانب الخدمات الخاصة الأوكرانية، التي تطالب المواطنين بتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي المحررة.
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