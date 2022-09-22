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https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-السوداني-إحباط-محاولة-تهريب-متفجرات-إلى-داخل-البلاد-عبر-البحر-الأحمر-1068115866.html
الجيش السوداني: إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر
الجيش السوداني: إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم
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وقال الجيش لقناة "العربية" السعودية إن عملية إحباط المتفجرات شهدت تبادلا لإطلاق النار.
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني: إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر

21:59 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 22:02 GMT 22.09.2022)
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر.
وقال الجيش لقناة "العربية" السعودية إن عملية إحباط المتفجرات شهدت تبادلا لإطلاق النار.
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
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