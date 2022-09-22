https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-السوداني-إحباط-محاولة-تهريب-متفجرات-إلى-داخل-البلاد-عبر-البحر-الأحمر-1068115866.html
الجيش السوداني: إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر
الجيش السوداني: إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T21:59+0000
2022-09-22T21:59+0000
2022-09-22T22:02+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال الجيش لقناة "العربية" السعودية إن عملية إحباط المتفجرات شهدت تبادلا لإطلاق النار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني: إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر
21:59 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 22:02 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب متفجرات إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر.
وقال الجيش لقناة "العربية" السعودية إن عملية إحباط المتفجرات شهدت تبادلا لإطلاق النار.