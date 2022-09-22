https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-العراقي-يكشف-عن-عدد-عناصر-داعش-الإرهابي-داخل-البلاد--1068094298.html
الجيش العراقي يكشف عن عدد عناصر "داعش" الإرهابي داخل البلاد
الجيش العراقي يكشف عن عدد عناصر "داعش" الإرهابي داخل البلاد
قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، إن عدد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد "قليل جدا". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:14+0000
2022-09-22T13:14+0000
2022-09-22T13:14+0000
العراق
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وأوضح الخفاجي، في تصريح له، اليوم الخميس، "عدد عناصر داعش الإرهابي في العراق قليل جداً يصل إلى أقل من 1000 عنصر أغلبهم محليون"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف: "هؤلاء العناصر منتشرون على أربع أو خمس مفارز".وأكد المسؤول العسكري أن "قيادة العمليات المشتركة اتخذت إجراءات مهمة بضبط الحدود، ومتهيئة لأي طارئ يحدث على الحدود".وأكد خفاجي أن "العمل مستمر في ضبط وتأمين الحدود العراقية السورية".مشيرا إلى أن "هناك تعزيزاً للخطوط الدفاعية في الحدود مع سوريا، حيث تم وضع خطين دفاعيين: الأول يتمثل بقيادة حرس الحدود، والثاني يتمثل بالجيش العراقي، بالإضافة إلى الحواجز الكونكريتية وأبراج المراقبة".
https://sputnikarabic.ae/20220921/-الناطق-باسم-الجيش-العراقي-يعلن-استهداف-وكر-لتنظيم-داعش-الإرهابي-1068050955.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجيش العراقي يكشف عن عدد عناصر "داعش" الإرهابي داخل البلاد
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قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، إن عدد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد "قليل جدا".
وأوضح الخفاجي، في تصريح له، اليوم الخميس، "عدد عناصر داعش الإرهابي في العراق قليل جداً يصل إلى أقل من 1000 عنصر أغلبهم محليون"، بحسب وكالة الأنباء العراقية
"واع".
وأضاف: "هؤلاء العناصر منتشرون على أربع أو خمس مفارز".
وأكد المسؤول العسكري أن "قيادة العمليات المشتركة اتخذت إجراءات مهمة بضبط الحدود، ومتهيئة لأي طارئ يحدث على الحدود".
وأكد خفاجي أن "العمل مستمر في ضبط وتأمين الحدود العراقية السورية".
مشيرا إلى أن "هناك تعزيزاً للخطوط الدفاعية في الحدود مع سوريا، حيث تم وضع خطين دفاعيين: الأول يتمثل بقيادة حرس الحدود، والثاني يتمثل بالجيش العراقي، بالإضافة إلى الحواجز الكونكريتية وأبراج المراقبة".