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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيلتقي نظيره الصيني غدا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
الخارجية الأمريكية: بلينكن سيلتقي نظيره الصيني غدا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي، غداً على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة، في بيان "سيلتقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، في 23 أيلول/ سبتمبر 2022 في مدينة نيويورك، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضافت، بأن اللقاء يأتي "كجزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بين البلدين بشكل مسؤول"، مشيرة إلى أن الجانبين سيناقشان مجموعة من القضايا الثنائية والدولية.يذكر أن هذا اللقاء هو الأول بين واشنطن وبكين منذ زيادة حدة التوتر بين البلدين مطلع آب/ أغسطس الماضي، بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، رغم اعتراض وتحذيرات الصين.وأكدت بكين أن الإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة بشأن قضية تايوان ليست عرضية بل "مهزلة جيدة التخطيط".وتتمتع تايوان بحكم ذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، وهو طرح تدعمه واشنطن، لكن بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار الاعتراف بتبعية تايوان لها.ويزور مسؤولون أمريكيون تايوان بشكل متكرر، تعبيراً عن دعمهم لسلطات الجزيرة؛ إلا أن زيارة بيلوسي تعد الأولى لمسؤول بهذا المستوى على مدار العقدين الماضيين، منذ زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، نيوت غينغريتش إلى الجزيرة عام 1997.
https://sputnikarabic.ae/20220920/وزير-الخارجية-الصيني-يحذر-كيسنجر-من-اندلاع-حرب-باردة-جديدة-مع-أمريكا-1068001720.html
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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيلتقي نظيره الصيني غدا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
13:27 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 13:29 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي، غداً على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة، في بيان "سيلتقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، في 23 أيلول/ سبتمبر 2022 في مدينة نيويورك، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت، بأن اللقاء يأتي "كجزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بين البلدين بشكل مسؤول"، مشيرة إلى أن الجانبين سيناقشان مجموعة من القضايا الثنائية والدولية.
يذكر أن هذا اللقاء هو الأول بين واشنطن وبكين منذ زيادة حدة التوتر بين البلدين مطلع آب/ أغسطس الماضي، بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، رغم اعتراض وتحذيرات الصين.
وأكدت بكين أن الإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة بشأن قضية تايوان ليست عرضية بل "مهزلة جيدة التخطيط".
وتتمتع تايوان بحكم ذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، وهو طرح تدعمه واشنطن، لكن بكين تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار الاعتراف بتبعية تايوان لها.
ويزور مسؤولون أمريكيون تايوان بشكل متكرر، تعبيراً عن دعمهم لسلطات الجزيرة؛ إلا أن زيارة بيلوسي تعد الأولى لمسؤول بهذا المستوى على مدار العقدين الماضيين، منذ زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، نيوت غينغريتش إلى الجزيرة عام 1997.