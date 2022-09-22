الخارجية الأمريكية: علاقاتنا مع الجزائر متينة ومستدامة
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
© AP Photo / Luis M. Alvarez
وصفت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر بـ"المتينة والدائمة".
وقالت شارمان في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" عقب لقاء جمعها بوزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فيها "كان شرف لي لقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، للحديث عن قضايا الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان وشراكتنا الاقتصادية، أتطلع إلى مواصلة تعميق علاقتنا القوية والمستدامة".
It was a pleasure to meet with Algerian Foreign Minister @lamamra_dz at #UNGA to discuss regional security, human rights, and our economic partnership. I look forward to continuing to deepen our strong and enduring relationship. pic.twitter.com/NvODJuHKFd— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) September 22, 2022
هذا وأكدت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق أن الجزائر شريك قوي لواشنطن من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.
ونشرت تغريدة عقب لقاء بين وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف بنيويورك جاء فيها: "الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة".
Algeria is a strong partner for peace and stability in the region and on the continent. Assistant Secretary Leaf met with FM @Lamamra_dz today at #UNGA to discuss U.S.-Algerian cooperation on regional stability, peace, and the upcoming Arab League Summit. pic.twitter.com/FomSyy2MpS— U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) September 21, 2022
وأضافت الوزارة أن اللقاء تطرق إلى التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة.