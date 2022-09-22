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الخارجية الأمريكية: علاقاتنا مع الجزائر متينة ومستدامة
الخارجية الأمريكية: علاقاتنا مع الجزائر متينة ومستدامة
وصفت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر بـ"المتينة والدائمة". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:17+0000
2022-09-22T13:17+0000
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الجزائر
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وقالت شارمان في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" عقب لقاء جمعها بوزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فيها "كان شرف لي لقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، للحديث عن قضايا الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان وشراكتنا الاقتصادية، أتطلع إلى مواصلة تعميق علاقتنا القوية والمستدامة".هذا وأكدت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق أن الجزائر شريك قوي لواشنطن من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.ونشرت تغريدة عقب لقاء بين وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف بنيويورك جاء فيها: "الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة".وأضافت الوزارة أن اللقاء تطرق إلى التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة.
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العالم العربي, العلاقات الثنائية, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العلاقات الثنائية, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: علاقاتنا مع الجزائر متينة ومستدامة

13:17 GMT 22.09.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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وصفت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر بـ"المتينة والدائمة".
وقالت شارمان في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" عقب لقاء جمعها بوزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فيها "كان شرف لي لقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، للحديث عن قضايا الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان وشراكتنا الاقتصادية، أتطلع إلى مواصلة تعميق علاقتنا القوية والمستدامة".
هذا وأكدت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق أن الجزائر شريك قوي لواشنطن من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة.
ونشرت تغريدة عقب لقاء بين وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف بنيويورك جاء فيها: "الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة".
وأضافت الوزارة أن اللقاء تطرق إلى التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة.
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