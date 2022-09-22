https://sputnikarabic.ae/20220922/الخارجية-النمساوية-نقول-لا-لأي-عقوبات-أوروبية-جديدة-على-الغاز-الروسي-1068091085.html
الخارجية النمساوية: نقول "لا" لأي عقوبات أوروبية جديدة على الغاز الروسي
الخارجية النمساوية: نقول "لا" لأي عقوبات أوروبية جديدة على الغاز الروسي
قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إن النمسا ستقول "لا" بشكل واضح لمقترحات فرض عقوبات على الغاز الروسي، فحزم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:04+0000
2022-09-22T12:04+0000
2022-09-22T12:04+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061220392_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_95eab46b97b3777949fa46e2263aa518.jpg
وأوضح الوزير في مقابلة مع قناة "أو إر إف" التلفزيونية: "لقد قلت في الماضي إنه يتعين علينا مناقشة هذا (التشديد المحتمل للعقوبات) بطريقة مناسبة، أي خلف الأبواب المغلقة، ولكن نعم لقد اعتمدنا بالفعل ست حزم عقوبات واسعة النطاق، والآن يمكننا التفكير حول سد الثغرات والتوضيحات.وأردف شالنبرغ ردا على سؤال عما إذا كان موقف فيينا قد تغير فيما يتعلق بزيادة محتملة في العقوبات ضد روسيا: "الحزم التي تم تبنيها بالفعل شاملة".وبحسب الوزير، فمن الضروري ضمان "عدم انجرارنا إلى الحرب"، وبالتالي فإن تكتيكات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا "كانت صحيحة حتى الآن، وعلينا الاستمرار في اتباعها".
https://sputnikarabic.ae/20220905/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-تنتقد-الاتحاد-الأوروبي-لعدم-قدرته-على-التفاوض-1067305494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061220392_245:0:2305:1545_1920x0_80_0_0_899779670186950b442807f62b245b01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية النمساوية: نقول "لا" لأي عقوبات أوروبية جديدة على الغاز الروسي
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إن النمسا ستقول "لا" بشكل واضح لمقترحات فرض عقوبات على الغاز الروسي، فحزم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها بالفعل شاملة وقد تتطلب توضيحًا.
وأوضح الوزير في مقابلة مع قناة "أو إر إف" التلفزيونية: "لقد قلت في الماضي إنه يتعين علينا مناقشة هذا (التشديد المحتمل للعقوبات) بطريقة مناسبة، أي خلف الأبواب المغلقة، ولكن نعم لقد اعتمدنا بالفعل ست حزم عقوبات واسعة النطاق، والآن يمكننا التفكير حول سد الثغرات والتوضيحات.
لكن بخصوص خطوات أخرى، خاصة في قطاع الطاقة، فيما يتعلق بالغاز سيكون هناك "لا" واضحة من النمسا.
وأردف شالنبرغ ردا على سؤال عما إذا كان موقف فيينا قد تغير فيما يتعلق بزيادة محتملة في العقوبات ضد روسيا: "الحزم التي تم تبنيها بالفعل شاملة".
وبحسب الوزير، فمن الضروري ضمان "عدم انجرارنا إلى الحرب"، وبالتالي فإن تكتيكات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا
"كانت صحيحة حتى الآن، وعلينا الاستمرار في اتباعها".