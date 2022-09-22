https://sputnikarabic.ae/20220922/الداخلية-القطرية-تستثني-3-فئات-من-قرار-تعليق-دخول-البلاد-بداية-نوفمبر-المقبل-1068104622.html
الداخلية القطرية تستثني 3 فئات من قرار تعليق دخول البلاد بداية نوفمبر المقبل
الداخلية القطرية تستثني 3 فئات من قرار تعليق دخول البلاد بداية نوفمبر المقبل
قررت السلطات القطرية تعليق عملية الدخول إلى البلاد بداية من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مستثنية 3 فئات فقط. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:27+0000
2022-09-22T16:27+0000
2022-09-22T16:27+0000
فطر
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ووفق ما نشرته جريدة الشرق، فإن وزارة الداخلية القطرية، قد أعلنت ضوابط الدخول والخروج من وإلى دولة قطر خلال مونديال الدوحة 2022.وقالت الوزارة إنها قررت "تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 واستئناف تأشيرات الزيارة اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022 ".أما الفئة الثالثة التي استثنتها الوزارة القطرية فهي "الحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم".طالع أيضا: "بلومبرغ": كأس العالم يتسبب بارتفاع إيجارات العقارات بنسبة 40% في قطر
https://sputnikarabic.ae/20220920/أمير-قطر-يوجه-دعوة-عبر-الأمم-المتحدة-لحضور-بطولة-كأس-العالم-1068025736.html
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فطر, بطولة كأس العالم 2022
فطر, بطولة كأس العالم 2022
الداخلية القطرية تستثني 3 فئات من قرار تعليق دخول البلاد بداية نوفمبر المقبل
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قررت السلطات القطرية تعليق عملية الدخول إلى البلاد بداية من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مستثنية 3 فئات فقط.
ووفق ما نشرته
جريدة الشرق، فإن وزارة الداخلية القطرية، قد أعلنت ضوابط الدخول والخروج من وإلى دولة قطر خلال مونديال الدوحة 2022.
وقالت الوزارة
إنها قررت "تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 واستئناف تأشيرات الزيارة اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022 ".
واستثنت الوزارة 3 فئات فقط، هم "المواطنون والمقيميون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، وكذلك حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل.
أما الفئة الثالثة التي استثنتها الوزارة القطرية فهي "الحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم".