https://sputnikarabic.ae/20220922/الدستورية-الكويتية-تعلن-الأحد-المقبل-الحكم-في-حرمان-المسيء-للأديان-أو-الذات-الأميرية-من-الترشح-1068105977.html

"الدستورية الكويتية" تعلن الأحد المقبل الحكم في حرمان المسيء للأديان أو الذات الأميرية من الترشح

"الدستورية الكويتية" تعلن الأحد المقبل الحكم في حرمان المسيء للأديان أو الذات الأميرية من الترشح

أكدت المحكمة الدستورية الكويتية أنها ستصدر حكمها النهائي في الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرمان المسيء" الأحد المقبل. 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T16:44+0000

2022-09-22T16:44+0000

2022-09-22T16:44+0000

أخبار الكويت اليوم

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ووفقا لما نشرته جريدة "القبس"، فإن المحكمة الدستورية قد حددت "الأحد المقبل للحكم في الدفع بعدم دستورية قانون المسيء".وقد تقدم البعض بطعون على المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعدم دستوريتها.والخميس الماضي استمعت المحكمة إلى مرافعات الطاعنين، حيث أحالت محكمة الاستئناف تلك الدعاوى إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.وجاء قرار المحكمة برئاسة، الدكتور عادل بورسلي، ردا على طعن تقدم به النائب السابق، بدر الداهوم، على قرار عدم إدراج اسمه ضمن قيود الناخبين، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.طالع أيضا: الكويت تستعد للانتخابات... هل يطوي "مجلس الأمة" القادم صفحة الخلاف مع الحكومة؟

https://sputnikarabic.ae/20220920/الكويت-حرمان-كل-من-يسيء-إلى-الذات-الأميرية-من-الانتخاب-1068008713.html

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أخبار الكويت اليوم