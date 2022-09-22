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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الدفاع-الروسية-عودة-55-جنديا-من-روسيا-ودونيتسك-ولوغانسك-من-الأسر-الأوكراني-1068084517.html
الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا من روسيا ودونيتسك ولوغانسك من الأسر الأوكراني
الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا من روسيا ودونيتسك ولوغانسك من الأسر الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 55 أسيرًا عسكريًا من جيوش روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى وطنهم. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:31+0000
2022-09-22T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكشفت في بيان: "نتيجة لعملية مفاوضات معقدة بشأن التبادل، تمت إعادة 55 جنديًا من القوات المسلحة لروسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كانوا في خطر مميت، من أراضي أوكرانيا التي يسيطر عليها نظام كييف الليلة".وأضافت: "في الوقت الحاضر، تم نقل جميع الأفراد العسكريين إلى أراضي روسيا الاتحادية بواسطة طائرات نقل عسكرية وهم موجودون في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وبحسب البيان، فقد أتيحت لجميع المفرج عنهم فرصة الاتصال بأقاربهم، وتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.نشرت قناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الخميس مقطع فيديو يظهر فيه الجنود المفرج عنهم وهم يغادرون طائرة النقل العسكرية. تم تصوير الفيديو في الليل.
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا من روسيا ودونيتسك ولوغانسك من الأسر الأوكراني

10:31 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 10:32 GMT 22.09.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في منطقة محررة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية
قوات روسية في منطقة محررة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 55 أسيرًا عسكريًا من جيوش روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى وطنهم.
وكشفت في بيان: "نتيجة لعملية مفاوضات معقدة بشأن التبادل، تمت إعادة 55 جنديًا من القوات المسلحة لروسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كانوا في خطر مميت، من أراضي أوكرانيا التي يسيطر عليها نظام كييف الليلة".
وأضافت: "في الوقت الحاضر، تم نقل جميع الأفراد العسكريين إلى أراضي روسيا الاتحادية بواسطة طائرات نقل عسكرية وهم موجودون في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وبحسب البيان، فقد أتيحت لجميع المفرج عنهم فرصة الاتصال بأقاربهم، وتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
نشرت قناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الخميس مقطع فيديو يظهر فيه الجنود المفرج عنهم وهم يغادرون طائرة النقل العسكرية. تم تصوير الفيديو في الليل.
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:56 GMT
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