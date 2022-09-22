https://sputnikarabic.ae/20220922/الدفاع-الروسية-عودة-55-جنديا-من-روسيا-ودونيتسك-ولوغانسك-من-الأسر-الأوكراني-1068084517.html
الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا من روسيا ودونيتسك ولوغانسك من الأسر الأوكراني
الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا من روسيا ودونيتسك ولوغانسك من الأسر الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 55 أسيرًا عسكريًا من جيوش روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى وطنهم. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:31+0000
2022-09-22T10:31+0000
2022-09-22T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061570576_0:0:1727:971_1920x0_80_0_0_1ce3244e7d3a3120aaf67f3d8183f9e8.jpg
وكشفت في بيان: "نتيجة لعملية مفاوضات معقدة بشأن التبادل، تمت إعادة 55 جنديًا من القوات المسلحة لروسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كانوا في خطر مميت، من أراضي أوكرانيا التي يسيطر عليها نظام كييف الليلة".وأضافت: "في الوقت الحاضر، تم نقل جميع الأفراد العسكريين إلى أراضي روسيا الاتحادية بواسطة طائرات نقل عسكرية وهم موجودون في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وبحسب البيان، فقد أتيحت لجميع المفرج عنهم فرصة الاتصال بأقاربهم، وتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.نشرت قناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الخميس مقطع فيديو يظهر فيه الجنود المفرج عنهم وهم يغادرون طائرة النقل العسكرية. تم تصوير الفيديو في الليل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061570576_0:0:1295:971_1920x0_80_0_0_f045e410aeb51a2c045dd0ad44665ca2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا من روسيا ودونيتسك ولوغانسك من الأسر الأوكراني
10:31 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 10:32 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 55 أسيرًا عسكريًا من جيوش روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى وطنهم.
وكشفت في بيان: "نتيجة لعملية مفاوضات معقدة بشأن التبادل، تمت إعادة 55 جنديًا من القوات المسلحة لروسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كانوا في خطر مميت، من أراضي أوكرانيا التي يسيطر عليها نظام كييف الليلة".
وأضافت: "في الوقت الحاضر، تم نقل جميع الأفراد العسكريين إلى أراضي روسيا الاتحادية بواسطة طائرات نقل عسكرية وهم موجودون في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وبحسب البيان، فقد أتيحت لجميع المفرج عنهم فرصة الاتصال بأقاربهم، وتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
نشرت قناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الخميس مقطع فيديو يظهر فيه الجنود المفرج عنهم وهم يغادرون طائرة النقل العسكرية. تم تصوير الفيديو في الليل.