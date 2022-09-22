https://sputnikarabic.ae/20220922/الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يلوح-باستخدام-السلاح-النووي-1068092405.html
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن التعبئة الجزئية؛ نيويورك تايمز تتحدث عن خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية؛... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:50+0000
2022-09-22T12:50+0000
2022-09-22T12:50+0000
راديو
شؤون عسكرية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي
التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط - هكذا كان إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس في كلمة توجه بها للشعب الروسي، وأكد فيها أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا انطلقت لأهداف محددة أولها تحرير دونباس وبشكل كامل وضمان حياة آمنة لسكان جمهوريتي دونتيسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا والذي حاولت دول الناتو تهديده عندما نشرت قواتها وأسلحتها على حدود البلاد، مبينًا أن موسكو لن تتردد عن استخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك وحفاظًاعلى أمنها.الكرملين كان قد نشر تفاصيل المرسوم الخاص بهذا القرار في حين أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حديث صحفي أن روسيا تمتلك الكثير من الموارد البشرية وأن حالة التعبئة الجزئية لن تؤثر على تلك الموارد، فيما يرى مراقبون أن العملية العسكرية الخاصة قد دخلت مرحلة جديدة.عن هذا قال الخبير العسكري والاستراتيجي أندريه إليتسكي خلال حوار مع شؤون عسكرية:الأركان لـ "سبوتنيك": خلايا وهمية للتنظيم الإرهابي حاولت تهديد سكان القرى إلّا أن قواتنا كانت بالمرصادنفذت القوات الأمنية العسكرية العراقية وبجهود استباقية من الحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة في صحراء نينوى بشمال العراق، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي والمحظور في روسيا.عن هذه العملية قال رئيس أركان قيادة عمليات نينوى السيد مصطفى العوادي وبحديث خاص لبرنامج شؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن التعبئة الجزئية؛ نيويورك تايمز تتحدث عن خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية؛ كتيبة "إيدار" القومية تخسر أكثر من نصف عناصرها؛ عملية عسكرية واسعة في صحراء نينوى شمالي العراق.
التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط - هكذا كان إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس في كلمة توجه بها للشعب الروسي، وأكد فيها أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا انطلقت لأهداف محددة أولها تحرير دونباس وبشكل كامل وضمان حياة آمنة لسكان جمهوريتي دونتيسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا والذي حاولت دول الناتو تهديده عندما نشرت قواتها وأسلحتها على حدود البلاد، مبينًا أن موسكو لن تتردد عن استخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك وحفاظًاعلى أمنها.
الكرملين كان قد نشر تفاصيل المرسوم الخاص بهذا القرار في حين أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حديث صحفي أن روسيا تمتلك الكثير من الموارد البشرية وأن حالة التعبئة الجزئية لن تؤثر على تلك الموارد، فيما يرى مراقبون أن العملية العسكرية الخاصة قد دخلت مرحلة جديدة.
عن هذا قال الخبير العسكري والاستراتيجي أندريه إليتسكي خلال حوار مع شؤون عسكرية:
"ينتقل الجيش الروسي إلى مرحلة جديدة في العملية العسكرية الخاصة وهي مرحلة استكمال تحرير أراضي دونيتسك والهجوم باتجاه الجنوب في مقاطعة نيكولايف وأوديسا بالإضافة إلى التحرك في خاركوف".
الأركان لـ "سبوتنيك": خلايا وهمية للتنظيم الإرهابي حاولت تهديد سكان القرى إلّا أن قواتنا كانت بالمرصاد
نفذت القوات الأمنية العسكرية العراقية وبجهود استباقية من الحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة في صحراء نينوى بشمال العراق، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي والمحظور في روسيا.
عن هذه العملية قال رئيس أركان قيادة عمليات نينوى السيد مصطفى العوادي وبحديث خاص لبرنامج شؤون عسكرية:
"إن عناصر التنظيم الإرهابي وهم خلايا وهمية يحاولون استغلال الصحراء في نينوى وتهديد أمن السكان في القرى القريبة منها، إلّا أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية الأخرى قامت بعملية استباقية ضد هذه الخلايا وأسفرت عن مقتل العشرات من العناصر ومصادرة العديد من الأسلحة"
التفاصيل في الملف الصوتي...