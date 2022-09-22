https://sputnikarabic.ae/20220922/الرئيس-اللبناني-للدول-العربية-قفوا-إلى-جانب-لبنان-ليجتاز-أزمته-1068095257.html

الرئيس اللبناني للدول العربية: قفوا إلى جانب لبنان ليجتاز أزمته

الرئيس اللبناني للدول العربية: قفوا إلى جانب لبنان ليجتاز أزمته

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون دعوة إلى الدول العربية من أجل الوقوف إلى جانب لبنان ليجتاز أزماته الحالية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار لبنان

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ووفقا لبيان نشرته رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إن عون دعا الدول العربية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ودعمه، ليتمكّن من اجتياز النفق الحالي".وحسب البيان، جاءت تصريحات عون خلال استقباله وفد اتحاد المحامين العرب، برئاسة الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لهذا العام لاتحاد المحامين العرب، والتي تنعقد بعنوان "من أجل تضامن عربي مع لبنان في أزمته ومواجهة أطماع العدو الصهيوني وعدوانه".ولفت عون إلى أن لبنان مر بأزمات كبيرة "أفضت إلى اندلاع أزمة اقتصادية ومالية حادة".

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