https://sputnikarabic.ae/20220922/الرئيس-اللبناني-للدول-العربية-قفوا-إلى-جانب-لبنان-ليجتاز-أزمته-1068095257.html
الرئيس اللبناني للدول العربية: قفوا إلى جانب لبنان ليجتاز أزمته
الرئيس اللبناني للدول العربية: قفوا إلى جانب لبنان ليجتاز أزمته
وجه الرئيس اللبناني ميشال عون دعوة إلى الدول العربية من أجل الوقوف إلى جانب لبنان ليجتاز أزماته الحالية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:32+0000
2022-09-22T13:32+0000
2022-09-22T13:32+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لبيان نشرته رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إن عون دعا الدول العربية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ودعمه، ليتمكّن من اجتياز النفق الحالي".وحسب البيان، جاءت تصريحات عون خلال استقباله وفد اتحاد المحامين العرب، برئاسة الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لهذا العام لاتحاد المحامين العرب، والتي تنعقد بعنوان "من أجل تضامن عربي مع لبنان في أزمته ومواجهة أطماع العدو الصهيوني وعدوانه".ولفت عون إلى أن لبنان مر بأزمات كبيرة "أفضت إلى اندلاع أزمة اقتصادية ومالية حادة".
https://sputnikarabic.ae/20220326/ميقاتي-كل-الدول-العربية-بما-فيها-دول-الخليج-ستعيد-علاقاتها-الطبيعية-مع-لبنان-1060489018.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الرئيس اللبناني للدول العربية: قفوا إلى جانب لبنان ليجتاز أزمته
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وجه الرئيس اللبناني ميشال عون دعوة إلى الدول العربية من أجل الوقوف إلى جانب لبنان ليجتاز أزماته الحالية.
ووفقا لبيان نشرته رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إن عون دعا الدول العربية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ودعمه، ليتمكّن من اجتياز النفق الحالي".
وحسب البيان، جاءت تصريحات عون خلال استقباله
وفد اتحاد المحامين العرب، برئاسة الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لهذا العام لاتحاد المحامين العرب، والتي تنعقد بعنوان "من أجل تضامن عربي مع لبنان في أزمته ومواجهة أطماع العدو الصهيوني وعدوانه".
وفيما شكر عون الاتحاد على ما قال إنها "مبادرتهم التضامنيّة مع لبنان، الذي يمر اليوم بأصعب ظروف عرفها في تاريخه المعاصر"، فقد أكد أن "انعقاد الدورة الأولى لهذا العام لاتحاد المحامين العرب على أرضه، هو فعل إيمان به، وبما يشكله من ملتقى لإخوانه العرب وللحضارات الإنسانية على تنوعها".
ولفت عون إلى أن لبنان مر بأزمات كبيرة "أفضت إلى اندلاع أزمة اقتصادية ومالية حادة".