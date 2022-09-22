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السعودية... أمر ملكي بتعيين امرأة لأول مرة رئيسا لهيئة حقوق الإنسان
السعودية... أمر ملكي بتعيين امرأة لأول مرة رئيسا لهيئة حقوق الإنسان
عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، امرأة، للمرة الأولى، في منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:25+0000
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أمرين ملكيين للعاهل السعودي الأول تضمن إعفاء عواد بن صالح العواد، من منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه وتعيين هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.جاء الأمر الملكي الثاني بتعيين عواد العواد مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.تأسست هيئة حقوق الإنسان في السعودية عام 2005، وهلا التوجيري التي كانت تشغل منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة، أول امرأة تترأس الهيئة منذ تأسيسها.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

السعودية... أمر ملكي بتعيين امرأة لأول مرة رئيسا لهيئة حقوق الإنسان

13:25 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، امرأة، للمرة الأولى، في منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أمرين ملكيين للعاهل السعودي الأول تضمن إعفاء عواد بن صالح العواد، من منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه وتعيين هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
جاء الأمر الملكي الثاني بتعيين عواد العواد مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
تأسست هيئة حقوق الإنسان في السعودية عام 2005، وهلا التوجيري التي كانت تشغل منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة، أول امرأة تترأس الهيئة منذ تأسيسها.
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