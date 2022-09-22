https://sputnikarabic.ae/20220922/السعودية-تطلق-برنامج-رواد-الفضاء-وتعلن-موعد-رحلة-تقل-أول-رائدة-فضاء-سعودية-1068087320.html

السعودية تطلق برنامج "رواد الفضاء" وتعلن موعد رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية

السعودية تطلق برنامج "رواد الفضاء" وتعلن موعد رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، "برنامج المملكة لرواد الفضاء، والذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى". 22.09.2022, سبوتنيك عربي

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2022-09-22T11:09+0000

أخبار السعودية اليوم

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وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، "أطلقت الهيئة السعودية للفضاء برنامج المملكة لرواد الفضاء، للمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء".وأضافت الوكالة أن "برنامج المملكة لرواد الفضاء، والذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030، يتضمن إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية"، مشيرة إلى "إطلاق أول الرحلات في العام 2023، وأنه سيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجّل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء".الجدير بالذكر أن السعودية تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء خلال الأشهر المقبلة، والتي ستقدم عرضا مفصلا لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية.وكانت وكالة "رويترز" قالت، إن السعودية تخطط لإرسال رائدين إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة فضائية من إنتاج شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتصبح أحدث دولة خليجية تعزز العلاقات مع شركات الفضاء الأمريكية الخاصة.وقالت إن الصفقة وقعت بشكل خاص، في وقت سابق من هذا العام، مع شركة "أكسيوم سبيس" في هيوستن، والتي تنظم وتدير بعثات خاصة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية للباحثين والسياح.وبموجب الاتفاق، سيركب رائدا فضاء سعوديان كبسولة "سبيس إكس كرو دراغون" إلى المحطة الفضائية في رحلة تستمر أسبوعا أوائل العام المقبل، وسيكونان أول من يذهب من بلدهم إلى الفضاء على متن مركبة فضائية خاصة. تأسست وكالة الفضاء في الرياض عام 2018.وقالت الوكالة إن رائدي الفضاء السعوديين سينضمان إلى اثنين من الأمريكيين المعلنين سابقا، وهما رائدة الفضاء الأمريكية المتقاعدة بيغي ويتسون وسائق سيارات السباق والمستثمر جون شوفنر. ستكون المهمة "إيه إكس 2" الرحلة الفضائية الثانية التي تنظمها شركة "أكسيوم".

https://sputnikarabic.ae/20220920/وكالة-السعودية-ترسل-رائدي-فضاء-إلى-المحطة-الدولية-عبر-شركة-أمريكية-1068025598.html

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أخبار السعودية اليوم