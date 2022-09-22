https://sputnikarabic.ae/20220922/السعودية-تكتشف-تمثالا-أثريا-ضخما-يتجاوز-وزنه-طن-فيديو-1068101320.html
السعودية تكتشف تمثالا أثريا ضخما يتجاوز وزنه طن... فيديو
السعودية تكتشف تمثالا أثريا ضخما يتجاوز وزنه طن... فيديو
توصلت المملكة العربية السعودية إلى اكتشاف أثري يعود عمره إلى المملكة اللحيانية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:09+0000
2022-09-22T15:09+0000
2022-09-22T15:09+0000
ثقافة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية عبر "تويتر"، أمس الأربعاء، إنه تم اكتشاف تمثالا لحيانيا ضخما، يتجاوز وزنه طن، بينما يبلغ ارتفاعه 2.2 متر.وأوضحت الهيئة أنه تم نقل التمثال من موقعه وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان الحفاظ عليه، وذلك بالتعاون مع أفضل المختصين في الحفظ والترميم.يشار إلى أن الثقافة الدادانية واللحيانية تسبق وجود الحضارة النبطية والوجود الروماني في شبه الجزيرة العربية، وتؤكد عمق التاريخ الموجود في المنطقة، ومن المتوقع لأعمال التنقيب التي ستستمر 5 سنوات أن توضح مصير المملكة العربية السعودية وتاريخها العائد إلى أكثر من 2700 سنة مضت، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دورها الأساسي في الطرق الداخلية للتجارة القديمة، حيث شهدت منطقة العُلا تطور العديد من الحضارات القديمة الأخرى أيضا.ومن المقرر أن تستمر حملة التنقيب حتى عام 2024، حيث ستستمر أعمال التنقيب لمدة شهرين سنوياً يتبعها جلسات تحليل ودراسة للاكتشافات الجديدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ثقافة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
ثقافة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية تكتشف تمثالا أثريا ضخما يتجاوز وزنه طن... فيديو
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توصلت المملكة العربية السعودية إلى اكتشاف أثري يعود عمره إلى المملكة اللحيانية.
وقالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية عبر "تويتر"، أمس الأربعاء، إنه تم اكتشاف تمثالا لحيانيا ضخما، يتجاوز وزنه طن، بينما يبلغ ارتفاعه 2.2 متر.
وأوضحت الهيئة أنه تم نقل التمثال من موقعه وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان الحفاظ عليه، وذلك بالتعاون مع أفضل المختصين في الحفظ والترميم.
يشار إلى أن الثقافة الدادانية واللحيانية
تسبق وجود الحضارة النبطية والوجود الروماني في شبه الجزيرة العربية، وتؤكد عمق التاريخ الموجود في المنطقة، ومن المتوقع لأعمال التنقيب التي ستستمر 5 سنوات أن توضح مصير المملكة العربية السعودية وتاريخها العائد إلى أكثر من 2700 سنة مضت، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دورها الأساسي في الطرق الداخلية للتجارة القديمة، حيث شهدت منطقة العُلا تطور العديد من الحضارات القديمة الأخرى أيضا.
ومن المقرر أن تستمر حملة التنقيب حتى عام 2024، حيث ستستمر أعمال التنقيب لمدة شهرين سنوياً يتبعها جلسات تحليل ودراسة للاكتشافات الجديدة.