https://sputnikarabic.ae/20220922/الصفدي-يبحث-مع-المقداد-أمن-الحدود-ومكافحة-تهريب-المخدرات-والمياه-والأمن-الغذائي-واللاجئين-1068107196.html
الصفدي يبحث مع المقداد أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين
الصفدي يبحث مع المقداد أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، في نيويورك، على هامش الاجتماع الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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عمان - سبوتنيك. وركز الجانبان على قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين.وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "التقى الصفدي، اليوم في نيويورك، المقداد على هامش الاجتماع السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".وبحث الطرفان "العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة، وركزا على قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين ومواضيع ثنائية أخرى".وجرى خلال اللقاء، "بحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ويحفظ سيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويخلصها من الإرهاب، ويهيء الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين".وأكد الصفدي، خلال اللقاء، "ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية، ومعالجة جميع تبعاتها وبما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ أمنه ومصالحه"، لافتاً إلى "أهمية الدور العربي في هذه الجهود".وتجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري، بشار الأسد، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.وأكد العاهل الأردني حينها، دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.
https://sputnikarabic.ae/20220624/الأردن-إحباط-عملية-تهريب-مخدرات-قادمة-من-سوريا-1064165170.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الصفدي يبحث مع المقداد أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين
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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، في نيويورك، على هامش الاجتماع الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة.
عمان - سبوتنيك. وركز الجانبان على قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين.
وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك
" على نسخة منه، فقد "التقى الصفدي، اليوم في نيويورك، المقداد على هامش الاجتماع السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وبحث الطرفان "العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة، وركزا على قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين ومواضيع ثنائية أخرى".
وجرى خلال اللقاء، "بحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ويحفظ سيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويخلصها من الإرهاب، ويهيء الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين".
وأكد الصفدي، خلال اللقاء، "ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية، ومعالجة جميع تبعاتها وبما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ أمنه ومصالحه"، لافتاً إلى "أهمية الدور العربي في هذه الجهود".
وتجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري، بشار الأسد، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.
وأكد العاهل الأردني حينها، دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.