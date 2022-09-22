https://sputnikarabic.ae/20220922/الصين-موقفنا-من-أوكرانيا-عادل-وموضوعي-1068074537.html
الصين: موقفنا من أوكرانيا عادل وموضوعي
الصين: موقفنا من أوكرانيا عادل وموضوعي
أكد وزير الخارجية، في الصين، وانغ يي، أن موقف بلاده من أوكرانيا سيظل "عادلا وموضوعيا". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T07:13+0000
2022-09-22T07:13+0000
2022-09-22T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، قال وانغ يي: "موقف الصين بشأن أوكرانيا سيظل موضوعيا وعادلا".وأضاف وانغ، بحسب البيان، أن "الصين تأمل ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين: موقفنا من أوكرانيا عادل وموضوعي
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أكد وزير الخارجية، في الصين، وانغ يي، أن موقف بلاده من أوكرانيا سيظل "عادلا وموضوعيا".
والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، قال وانغ يي: "موقف الصين بشأن أوكرانيا سيظل موضوعيا وعادلا".
وأضاف وانغ، بحسب البيان، أن "الصين تأمل ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار".