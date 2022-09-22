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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الصين-موقفنا-من-أوكرانيا-عادل-وموضوعي-1068074537.html
الصين: موقفنا من أوكرانيا عادل وموضوعي
الصين: موقفنا من أوكرانيا عادل وموضوعي
أكد وزير الخارجية، في الصين، وانغ يي، أن موقف بلاده من أوكرانيا سيظل "عادلا وموضوعيا". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T07:13+0000
2022-09-22T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، قال وانغ يي: "موقف الصين بشأن أوكرانيا سيظل موضوعيا وعادلا".وأضاف وانغ، بحسب البيان، أن "الصين تأمل ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار".
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الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا

الصين: موقفنا من أوكرانيا عادل وموضوعي

07:13 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINISوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINIS
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أكد وزير الخارجية، في الصين، وانغ يي، أن موقف بلاده من أوكرانيا سيظل "عادلا وموضوعيا".
والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، قال وانغ يي: "موقف الصين بشأن أوكرانيا سيظل موضوعيا وعادلا".
وأضاف وانغ، بحسب البيان، أن "الصين تأمل ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار".
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
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