https://sputnikarabic.ae/20220922/العراق-يعلن-انتهاء-الجولة-الخامسة-من-المحادثات-السعودية-الإيرانية-وتهيئة-الظروف-لجلسة-مقبلة-1068075156.html
العراق يعلن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية وتهيئة الظروف لجلسة مقبلة
العراق يعلن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية وتهيئة الظروف لجلسة مقبلة
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، "انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T07:44+0000
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وقال حسين، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "هناك نقاش على أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى غير وزراء الخارجية"، مؤكدا تهيئة الظروف لجولة مقبلة.وبشأن المفاوضات النووية الإيرانية، أكد وزير خارجية العراق أن بلاده "تؤيد المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن"، مشيرا إلى أن "التوتر يؤثر سلبا على الوضع الداخلي للعراق".وأكد أن العراق يسعى لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، وأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق هو في إطار التدريب والتشاور، واصفا العلاقات مع إيران بالجيدة.وعن تركيا، قال فؤاد حسين إنها "دولة مهمة وبيننا مصالح مشتركة وعلينا التوصل إلى تفاهمات"، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات معها على أن تستند على التفاهم المشترك.وتعليقا على الأزمة السياسية في بلاده، أوضح وزير الخارجية العراقي أن "المفاوضات جارية مع التنظيمات السياسية وأن هناك اتجاه لعقد جلسة للبرلمان قريبا"، متمنيا أن يتم الوصول إلى اتفاق مع التيار الصدري ليكون جزءا من تشكيلة الحكومة.وختم فؤاد حسين بالقول إن العراق يعاني في تشكيل الحكومة الجديدة وثمة صراعات بين الكتل الحزبية الشيعية، مشيرا في الوقت ذاته أن "هناك تقدم في المفاوضات بين مختلف القوى العراقية".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيسي-نثمن-جهود-العراق-لتحسين-العلاقة-بين-إيران-والسعودية-1068029532.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
العراق يعلن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية وتهيئة الظروف لجلسة مقبلة
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أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، "انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية".
وقال حسين، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "هناك نقاش على أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى غير وزراء الخارجية"، مؤكدا تهيئة الظروف لجولة مقبلة.
وبشأن المفاوضات النووية الإيرانية، أكد وزير خارجية العراق أن بلاده "تؤيد المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن"، مشيرا إلى أن "التوتر يؤثر سلبا على الوضع الداخلي للعراق".
وأكد أن العراق يسعى لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، وأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق هو في إطار التدريب والتشاور، واصفا العلاقات مع إيران بالجيدة.
وعن تركيا، قال فؤاد حسين إنها "دولة مهمة وبيننا مصالح مشتركة وعلينا التوصل إلى تفاهمات"، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات معها على أن تستند على التفاهم المشترك.
وقال إن بلاده تبحث مع أنقرة سبل التخلص من العمل المسلح لحزب العمال الكردستاني، مؤكدا أنه "لا يمكن حل مسألة العمل المسلح لحزب العمال الكردستاني بالعنف والسلاح".
وتعليقا على الأزمة السياسية في بلاده، أوضح وزير الخارجية العراقي أن "المفاوضات جارية مع التنظيمات السياسية وأن هناك اتجاه لعقد جلسة للبرلمان قريبا"، متمنيا أن يتم الوصول إلى اتفاق مع التيار الصدري ليكون جزءا من تشكيلة الحكومة.
وختم فؤاد حسين بالقول إن العراق يعاني في تشكيل الحكومة الجديدة وثمة صراعات بين الكتل الحزبية الشيعية، مشيرا في الوقت ذاته أن "هناك تقدم في المفاوضات بين مختلف القوى العراقية".
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.