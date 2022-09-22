عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/العراق-يعلن-تسجيل-أكثر-من-18-ألف-حالة-تعنيف-ضد-النساء-1068093874.html
العراق يعلن تسجيل أكثر من 18 ألف حالة تعنيف ضد النساء
العراق يعلن تسجيل أكثر من 18 ألف حالة تعنيف ضد النساء
أعلنت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، في العراق، اليوم الخميس، تصاعد عدد دعاوى معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:07+0000
2022-09-22T13:07+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101480/83/1014808306_0:49:961:589_1920x0_80_0_0_5b9a79b673c2ba12ecba087ba0d0753a.jpg
ولفتت إحصائية مجلس القضاء الأعلى في العراق، التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية، "واع" إلى تسجيل تصاعد في عدد دعاواها خاصة خلال فترة اجتياح جائحة كورونا وما بعدها.وأشارت الإحصائية إلى أن "المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال".وأضافت: "كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء 18602 دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن 2622 دعوى".وأشارت الإحصائية إلى أن النصف الأول من العام الحالي، تم تسجيل "عدد دعاوى العنف الأسري بلغ (10143) دعوى توزعت مابين (500) دعوى عنف ضد الأطفال و(7947) دعوى تعنيف نساء و( 1696) دعوى خاصة بتعنيف كبار السن".ونقل بيان المجلس الأعلى للقضاء عن قاضي الأحوال الشخصية في محكمة استئناف ديالى، سيف حاتم، قوله إن "جائحة كورونا ساهمت في تفاقم الخلافات الأسرية نظراً لملازمة العائلات للمنازل والأزمة الاقتصادية الصعبة التي رافقتها بسبب توقف الكثير من الأعمال".وأضاف: "تزايد العنف ضد النساء، وتصاعدت التحذيرات من اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية في حال مكوث الناس لفترات طويلة في المنزل إذ تعرضت النساء والأطفال لعنف أكثر مما كان من السابق".
https://sputnikarabic.ae/20220419/اغتيال-3-نساء-في-قسم-العراقيين-داخل-مخيم-يسيطر-عليه-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1061387184.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101480/83/1014808306_54:0:905:638_1920x0_80_0_0_ce8876e10a3376f58ba582c7fce8713c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

العراق يعلن تسجيل أكثر من 18 ألف حالة تعنيف ضد النساء

13:07 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Nazek mohamedنساء عراقيات يتعرضن لمأسي على يد داعش
نساء عراقيات يتعرضن لمأسي على يد داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Nazek mohamed
تابعنا عبرTelegram
أعلنت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، في العراق، اليوم الخميس، تصاعد عدد دعاوى معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام 2021 ومطلع العام الحالي حتى يونيو/حزيران.
ولفتت إحصائية مجلس القضاء الأعلى في العراق، التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية، "واع" إلى تسجيل تصاعد في عدد دعاواها خاصة خلال فترة اجتياح جائحة كورونا وما بعدها.
وأشارت الإحصائية إلى أن "المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال".
وأضافت: "كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء 18602 دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن 2622 دعوى".
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
اغتيال 3 نساء في "قسم العراقيين" داخل مخيم يسيطر عليه الجيش الأمريكي شرقي سوريا
19 أبريل, 18:40 GMT
وأشارت الإحصائية إلى أن النصف الأول من العام الحالي، تم تسجيل "عدد دعاوى العنف الأسري بلغ (10143) دعوى توزعت مابين (500) دعوى عنف ضد الأطفال و(7947) دعوى تعنيف نساء و( 1696) دعوى خاصة بتعنيف كبار السن".
ونقل بيان المجلس الأعلى للقضاء عن قاضي الأحوال الشخصية في محكمة استئناف ديالى، سيف حاتم، قوله إن "جائحة كورونا ساهمت في تفاقم الخلافات الأسرية نظراً لملازمة العائلات للمنازل والأزمة الاقتصادية الصعبة التي رافقتها بسبب توقف الكثير من الأعمال".
وأضاف: "تزايد العنف ضد النساء، وتصاعدت التحذيرات من اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية في حال مكوث الناس لفترات طويلة في المنزل إذ تعرضت النساء والأطفال لعنف أكثر مما كان من السابق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала