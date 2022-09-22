https://sputnikarabic.ae/20220922/الكاظمي-يبحث-مع-ستولتنبرغ-سبل-تعزيز-التعاون-العسكري-والأمني-بين-العراق-والناتو-1068115147.html
الكاظمي يبحث مع ستولتنبرغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين العراق والناتو
الكاظمي يبحث مع ستولتنبرغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين العراق والناتو
أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مباحثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بهدف تعزيز التعاون العسكري والأمني... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T21:38+0000
2022-09-22T21:38+0000
2022-09-22T21:40+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "الكاظمي التقى في نيويورك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ".وتناول اللقاء جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، بحسب البيان.كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو، التي تساعد القوات العراقية في مجال التدريب والمشورة.وعبر الطرفان عن رغبة مشتركة في مواصلة التعاون والتوسع فيه وتوطيد التبادل الأمني والمعلوماتي.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وزراء-خارجية-العراق-والأردن-وفرنسا-يبحثون-عقد-مؤتمر-بغداد-للتعاون-والشراكة-1067975337.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي يبحث مع ستولتنبرغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين العراق والناتو
21:38 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 21:40 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مباحثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بهدف تعزيز التعاون العسكري والأمني بين العراق والناتو.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن: "الكاظمي التقى في نيويورك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ".
وتناول اللقاء جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، بحسب البيان.
كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو، التي تساعد القوات العراقية في مجال التدريب والمشورة.
وعبر الطرفان عن رغبة مشتركة في مواصلة التعاون والتوسع فيه وتوطيد التبادل الأمني والمعلوماتي.