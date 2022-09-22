عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/الكاظمي-يبحث-مع-ستولتنبرغ-سبل-تعزيز-التعاون-العسكري-والأمني-بين-العراق-والناتو-1068115147.html
الكاظمي يبحث مع ستولتنبرغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين العراق والناتو
الكاظمي يبحث مع ستولتنبرغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين العراق والناتو
أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مباحثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بهدف تعزيز التعاون العسكري والأمني... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T21:38+0000
2022-09-22T21:40+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067964876_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_8da776b0981b440bba9c197c1074aab5.jpg
جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "الكاظمي التقى في نيويورك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ".وتناول اللقاء جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، بحسب البيان.كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو، التي تساعد القوات العراقية في مجال التدريب والمشورة.وعبر الطرفان عن رغبة مشتركة في مواصلة التعاون والتوسع فيه وتوطيد التبادل الأمني والمعلوماتي.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وزراء-خارجية-العراق-والأردن-وفرنسا-يبحثون-عقد-مؤتمر-بغداد-للتعاون-والشراكة-1067975337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067964876_23:0:1319:972_1920x0_80_0_0_fffa21c082dc4711c9b51ed4f13f59a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الكاظمي يبحث مع ستولتنبرغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين العراق والناتو

21:38 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 21:40 GMT 22.09.2022)
© AFP 2022 / -رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مباحثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بهدف تعزيز التعاون العسكري والأمني بين العراق والناتو.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
بانوراما بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
وزراء خارجية العراق والأردن وفرنسا يبحثون عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
19 سبتمبر, 21:41 GMT
وقال البيان إن: "الكاظمي التقى في نيويورك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ".
وتناول اللقاء جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، بحسب البيان.
كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو، التي تساعد القوات العراقية في مجال التدريب والمشورة.
وعبر الطرفان عن رغبة مشتركة في مواصلة التعاون والتوسع فيه وتوطيد التبادل الأمني والمعلوماتي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала