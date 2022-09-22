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https://sputnikarabic.ae/20220922/الكويت-تنفي-تصريحات-حول-نيتها-تفعيل-الربط-الإلكتروني-مع-مصر-لاستقدام-العمالة-1068083548.html
الكويت تنفي تصريحات حول نيتها تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر لاستقدام العمالة
الكويت تنفي تصريحات حول نيتها تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر لاستقدام العمالة
نفت الحكومة الكويتية تصريحات تم تناقلها حول نيتها تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر من أجل استقدام العمالة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T09:58+0000
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ووفقا لما نقلته "القبس" الكويتية، فقد أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالتكليف، مبارك العازمي، أن بلاده لا تنوي تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر أو غيرها من الدول في موضوع استقدام العمالة.تصريحات العازمي جاءت خلال ترؤسه الوفد الكويتي لأعمال الدورة 48 للمؤتمر العربي الذي اختتم أعماله، أمس، في القاهرة.وقال العازمي: "هناك قوانين وأنظمة محلية معمول بها وتنظم عملية إصدار أذونات العمل"، مشددا على أن الوفد الكويتي لم يصرح بذلك، وأنه ملتزم في مثل هذه الفعاليات بالتصريحات التي تخرج "من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الدولة".ولفت العازمي إلى أن الهدف من مثل هذا التنسيق هو "الحد من أية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها (التشريعات) والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة".وقال: "دعونا وزارة العمل المصرية إلى التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام".
https://sputnikarabic.ae/20190414/مصر-الكويت-العمالة-تأشيرات-1040452400.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار مصر الآن
أخبار الكويت اليوم, أخبار مصر الآن

الكويت تنفي تصريحات حول نيتها تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر لاستقدام العمالة

09:58 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021
برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
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نفت الحكومة الكويتية تصريحات تم تناقلها حول نيتها تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر من أجل استقدام العمالة.
ووفقا لما نقلته "القبس" الكويتية، فقد أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالتكليف، مبارك العازمي، أن بلاده لا تنوي تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر أو غيرها من الدول في موضوع استقدام العمالة.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2019
"ضربة قاسية"... قرار جديد بشأن العمالة المصرية في الكويت
14 أبريل 2019, 08:41 GMT
تصريحات العازمي جاءت خلال ترؤسه الوفد الكويتي لأعمال الدورة 48 للمؤتمر العربي الذي اختتم أعماله، أمس، في القاهرة.
وقال العازمي: "هناك قوانين وأنظمة محلية معمول بها وتنظم عملية إصدار أذونات العمل"، مشددا على أن الوفد الكويتي لم يصرح بذلك، وأنه ملتزم في مثل هذه الفعاليات بالتصريحات التي تخرج "من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الدولة".

وأوضح المسؤول الكويتي أن كل ما تم طلبه في هذا السياق من الجانب المصري هو التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام إلى الكويت، مشيرا إلى أن هذاالأمر يتم "بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والالتزام بالتشريعات والأنظمة الكويتية".

ولفت العازمي إلى أن الهدف من مثل هذا التنسيق هو "الحد من أية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها (التشريعات) والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة".
وقال: "دعونا وزارة العمل المصرية إلى التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام".
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