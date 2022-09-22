https://sputnikarabic.ae/20220922/المصرف-المركزي-الإماراتي-يرفع-الفائدة-75-نقطة-1068090829.html
المصرف المركزي الإماراتي يرفع الفائدة 75 نقطة
المصرف المركزي الإماراتي يرفع الفائدة 75 نقطة
قرر المصرف المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما يعادل 0.75 %. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:03+0000
2022-09-22T12:03+0000
2022-09-22T12:03+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم فإن قرار رفع الفائدة يأتي متزامنا مع ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع للفائدة.وقال المصرف في بيان له إن رفع سعر الأساس تم على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.يأتي هذا الارتفاع في ظل 8 مرات رفع فيهم الاحتياطي الفيدرالي الفائدة منذ بداية العام الجاري، حتى وصلت إلى 3 -3.25 %، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.
https://sputnikarabic.ae/20220921/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-سعر-الفائدة-بمعدل-75-نقطة-أساس-كخامس-زيادة-خلال-العام-1068066638.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
المصرف المركزي الإماراتي يرفع الفائدة 75 نقطة
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قرر المصرف المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما يعادل 0.75 %.
ووفقا لموقع
الإمارات اليوم فإن قرار رفع الفائدة يأتي متزامنا مع ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع للفائدة.
وقال المصرف في بيان له إن رفع سعر الأساس تم على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.
يأتي هذا الارتفاع في ظل 8 مرات رفع فيهم الاحتياطي الفيدرالي
الفائدة منذ بداية العام الجاري، حتى وصلت إلى 3 -3.25 %، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.