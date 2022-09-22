عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/المصرف-المركزي-الإماراتي-يرفع-الفائدة-75-نقطة-1068090829.html
المصرف المركزي الإماراتي يرفع الفائدة 75 نقطة
المصرف المركزي الإماراتي يرفع الفائدة 75 نقطة
قرر المصرف المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما يعادل 0.75 %. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:03+0000
2022-09-22T12:03+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_705569c7ae8bc0691396cd5243356c95.jpg
ووفقا لموقع الإمارات اليوم فإن قرار رفع الفائدة يأتي متزامنا مع ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع للفائدة.وقال المصرف في بيان له إن رفع سعر الأساس تم على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.يأتي هذا الارتفاع في ظل 8 مرات رفع فيهم الاحتياطي الفيدرالي الفائدة منذ بداية العام الجاري، حتى وصلت إلى 3 -3.25 %، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.
https://sputnikarabic.ae/20220921/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-سعر-الفائدة-بمعدل-75-نقطة-أساس-كخامس-زيادة-خلال-العام-1068066638.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ca5ae68fc00d0efc87a8fd40bad0532.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

المصرف المركزي الإماراتي يرفع الفائدة 75 نقطة

12:03 GMT 22.09.2022
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قرر المصرف المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما يعادل 0.75 %.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم فإن قرار رفع الفائدة يأتي متزامنا مع ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع للفائدة.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس كخامس زيادة خلال العام
أمس, 18:15 GMT
وقال المصرف في بيان له إن رفع سعر الأساس تم على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.
يأتي هذا الارتفاع في ظل 8 مرات رفع فيهم الاحتياطي الفيدرالي الفائدة منذ بداية العام الجاري، حتى وصلت إلى 3 -3.25 %، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала