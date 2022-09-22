https://sputnikarabic.ae/20220922/الملاعب-البريطانية-تشهد-أعلى-مستوى-من-الشغب-والاعتقالات-منذ-2014-1068100957.html

الملاعب البريطانية تشهد أعلى مستوى من الشغب والاعتقالات منذ 2014

الملاعب البريطانية تشهد أعلى مستوى من الشغب والاعتقالات منذ 2014

سجلت مباريات كرة القدم في إنجلترا وويلز، خلال الموسم السابق، ارتفاع ملحوظا في الشغب والصدامات والاضطرابات الأمنية، التي ترتب عليها أعلى مستوى من الاعتقالات منذ... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T15:05+0000

2022-09-22T15:05+0000

2022-09-22T15:05+0000

مجتمع

رياضة

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وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أن الشرطة اضطرت لاعتقال 2198 شخصا على خلفية أحداث تتعلق بكرة القدم، موضحة أن هذا المستوى غير مسبوق منذ موسم 2013- 2014، حسبما نقلت "بي بي سي".ومن بين المخالفات المسجلة في الموسم السابق؛ كان الهجوم على اللاعبين عقب اجتياح المشجعين للملاعب. حكم بالسجن على أحد المشجعين لضربه بيلي شارب قائد شيفيلد يونايتد عقب نهاية المباراة الفاصة مع نوتينغهام.ومنع أيضا مشجع لنادي مانشستر سيتي من حضور المباريات طيلة أربع سنوات بعد اقتحامه أرضية ملعب الاتحاد وسخريته من حارس أستون فيلا روبن أولسن في أواخر الموسم.كما ذكر بيان الوزارة أن أكثر من نصف المباريات (1609 من 3019) شهدت وقوع حوادث في الموسم المشار إليه، مقارنة بثلث المباريات (1007) في موسم 2018- 2019، الموسم الأخير قبل انتشار كورونا.هذا يعكس ارتفاعا نسبته 60% عند مقارنة الموسمين، وسجلت 441 حالة اجتياح لأرضيات الملاعب بارتفاع نسبته 127%، وزادت الاعتقالات المرتبطة بكرة القدم بنسبة 59%، وصدر 516 قرارا بالحرمان من حضور المباريات.ومن بين الحوادث الأخرى المسجلة، كان استخدام الألعاب النارية في 729 مباراة، والرمي بالمفرقعات في 561 مباراة، إلى جانب حوادث تتعلق بالنظام العام والسلوكيات العدائية في 444 مباراة.

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