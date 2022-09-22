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https://sputnikarabic.ae/20220922/المنفي-ينتقد-التدخل-الدولي-في-ليبيا-فما-الجديد؟-1068090030.html
المنفي ينتقد التدخل الدولي في ليبيا... فما الجديد؟
المنفي ينتقد التدخل الدولي في ليبيا... فما الجديد؟
تناقش الحلقة دلالات الانتقادات التي وجهها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لما وصفه "بالتدخل الدولي السلبي" عبر رسم مسارات من الحلول المتناقضة في... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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2022-09-22T11:47+0000
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المنفي ينتقد التدخل الدولي في ليبيا.. فما الجديد؟
المنفي ينتقد التدخل الدولي في ليبيا.. فما الجديد؟
كلام المنفي جاء خلال كلمة له بالدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، طالب فيها باستمرار الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لمحاولة الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.كما أكد أنه مستعد للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود.الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الحكيم معتوق، اعتبر أن المنفي لم يأت بجديد بخصوص الدور السلبي للمجتمع الدولي، لأن الشعب الليبي يكاد يجمع على ذلك.معتوق أضاف، في مقابلة مع "بانوراما"، أن ما أراد أن يقوله المنفي هو أن كل طرف سياسي في ليبيا يتمع بدعم وغطاء خارجي، وأن الأمم المتحدة لا يمكن أن تساعد في تحقيق حل للأزمة في البلاد طالما أنها تسمح للاعبين الخارجيين بلعب أدوار خاصة فيه، تتناقض مع مصالح الليبيين.التفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, بانوراما, аудио
راديو, بانوراما, аудио

المنفي ينتقد التدخل الدولي في ليبيا... فما الجديد؟

11:47 GMT 22.09.2022
المنفي ينتقد التدخل الدولي في ليبيا.. فما الجديد؟
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة دلالات الانتقادات التي وجهها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لما وصفه "بالتدخل الدولي السلبي" عبر رسم مسارات من الحلول المتناقضة في بلاده، مما دفعها إلى أتون المواجهات المسلحة حسب تعبيره.
كلام المنفي جاء خلال كلمة له بالدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، طالب فيها باستمرار الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لمحاولة الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما أكد أنه مستعد للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود.
الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الحكيم معتوق، اعتبر أن المنفي لم يأت بجديد بخصوص الدور السلبي للمجتمع الدولي، لأن الشعب الليبي يكاد يجمع على ذلك.
معتوق أضاف، في مقابلة مع "بانوراما"، أن ما أراد أن يقوله المنفي هو أن كل طرف سياسي في ليبيا يتمع بدعم وغطاء خارجي، وأن الأمم المتحدة لا يمكن أن تساعد في تحقيق حل للأزمة في البلاد طالما أنها تسمح للاعبين الخارجيين بلعب أدوار خاصة فيه، تتناقض مع مصالح الليبيين.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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