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https://sputnikarabic.ae/20220922/اليابان-توسع-العقوبات-ضد-روسيا-1068072146.html
اليابان توسع العقوبات ضد روسيا
اليابان توسع العقوبات ضد روسيا
تعتزم السلطات اليابانية توسيع قائمة الشركات الروسية ذات الصلة بالمجال العسكري التي تطبق ضدها قيود التصدير، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو، نقلاً عن تصريحات وزير... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T04:30+0000
2022-09-22T04:30+0000
العالم
روسيا
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بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لوكالة كيودو، أكد الوزراء عزمهم على مواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا واتخاذ الإجراءات لضمان أمن الغذاء والطاقة.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

اليابان توسع العقوبات ضد روسيا

04:30 GMT 22.09.2022
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
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تعتزم السلطات اليابانية توسيع قائمة الشركات الروسية ذات الصلة بالمجال العسكري التي تطبق ضدها قيود التصدير، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو، نقلاً عن تصريحات وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لوكالة كيودو، أكد الوزراء عزمهم على مواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا واتخاذ الإجراءات لضمان أمن الغذاء والطاقة.
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