https://sputnikarabic.ae/20220922/اليوم-الوطني-السعودي-سعوديات-مشاركة-المرأة-لم-تعد-ثانوية-وتمكينها-حقق-نتائجه-1068102562.html

اليوم الوطني السعودي... سعوديات: مشاركة المرأة لم تعد ثانوية وتمكينها حقق نتائجه

اليوم الوطني السعودي... سعوديات: مشاركة المرأة لم تعد ثانوية وتمكينها حقق نتائجه

تحتفل المملكة العربية السعودية بـ"العيد الوطني السعودي 92"، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ويمثل أهمية كبيرة في المملكة حيث تنظم العديد من الاحتفالات والعروض. 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T15:49+0000

2022-09-22T15:49+0000

2022-09-22T15:49+0000

السعودية

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على مدار السنوات الأخيرة حظيت المرأة السعودية بمكانة كبيرة عززتها التشريعات التي دفعت نحو تمكينها بشكل فاعل ومتكامل في جميع القطاعات، وفي إطار المساواة بين الجنسين.حققت عمليات التمكين نتائج لافتة خلال السنوات الماضية، وتقلدت المرأة مناصب قيادية عليا ترتب عليها مشاركة فعالة في تحقيق رؤية 2030، حسب البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة في هذا الإطار.كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2021 للهيئة العامة للإحصاء، وفق تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه بشكلٍ ربع سنوي، انخفاض معدل البطالة الإجمالي السعوديين "الذكور والإناث 15 سنة فأكثر" ليصل 11.0% في الربع الرابع من عام 2021م مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 11.3%.وتضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8% متجاوزة بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030م للوصول إلى نسبة 30 %.سلسلة من التشريعاتفي الإطار، قالت الكاتبة السعودية، فاطمة مشعل، إن اليوم الوطني السعودي 92 مختلف نسبيا للمرأة السعودية، إذ يأتي بعد سلسلة من التشريعات التي أقرتها المملكة، وكان للمرأة فيها النصيب الأكبر.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن أهم هذه التشريعات ما يتعلق بتمكينها الكامل حتى تساهم في بناء وطنها، وحمايته وتشارك بفعالية في الحياة العامة.وترى أن استقلال المرأة السعودية وتمكينها أدى لتعزيز حضورها في الأعياد الوطنية بشكل لافت، بل وأصبح لدى المرأة السعودية المجال لإبراز ثقافة وطنها بشكل خاص، سواء من خلال أطروحات فكرية أو مساهمات ثقافية متنوعة، منها المشاركة في الفنون والأزياء والتراث.ولفتت إلى أن المملكة تأخذ على محمل الجد رعاية المرأة السعودية، وحفظ مكانتها كجزء لا يتجزأ من برنامج عمل متكامل الجوانب، وأنها قطعت شوطا طويلا بهذا الاتجاه.عصر جديدمن ناحيتها قالت نجود جمل الليل، ناشطة اجتماعية في الأعمال التطوعية، إن المرأة السعودية تعيش خلال الفترة الحالية عصرا جديدا بين الاستمرار والتطور.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن الاستمرار يتمثل في أداء دورها في بناء أسرتها والمحافظة على أبنائها، وأن التطور في مهامها من خلال مشاركة الرجل في عدد من الأعمال والقطاعات المختلفة.ولفتت إلى أن مبادرات التمكين ساهمت في تحقيقها مكاسبَ وإنجازاتٍ هائلة، حتى أصبحت شريكاً أساسيا في بناء وتعزيز قدرات وطنها، وأن حضور المرأة من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتقليدها المناصب العليا.وترى أن مشاركة المرأة لم تعد ثانوية، وأنها أصبحت صاحبة قرار وتتولى مناصب قيادية عليا مشددة على أن الثقة التي نالتها المرأة خلال الفترة الحالية، مكنتها من الحصول على تخطى الكثير من الصعاب، وأن الثقة التي حظيت بها نتيجة إبداعها وقدرتها في الأماكن التي تولتها.مشاركات معتادةفيما تقول شيرين أبو الحسن مؤسسة فريق رواسي للهايكنج، إن مشاركة المرأة في الاحتفال بالعيد الوطني لم تختلف، وأنها تشارك باستمرار في جميع الاحتفالات منذ أول احتفال.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المرأة السعودية اليوم وصلت إلى لكل مكان ومنصب ووظيفة بدعم الوطن، وأنها كانت متواجدة وتنتظر فرصة فقط، في حين أن هذا التطور لم يغير نظرتها للأحداث الوطنية.وبشأن مشاركة المرأة مؤخرا في جميع الفعاليات وعمليات التنظيم، ترى أبو الحسن أن المملكة توجه بالمساواة بين الجنسين في جميع الأماكن والمشاركات والحقوق، وأنها لا تفضل جنس على آخر.في السياق نفسه، تقول علا عامر مدير التسويق الرقمي في وكالة إسكلة مدينة جدة، إن المرأة أصبحت رمزا من رموز القوة والتطور والنمو في جميع محافل المملكة.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن حضورها في جميع المجالات والقطاعات عزز دورها في إطار تطور الاقتصاد وتحقيق الرؤية الطموحة.صناعة التغييروترى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في صناعة التغيير والنمو، وفي تشكيل المستقبل الطموح، وأنها موجودة وممثلة في جميع المؤسسات بشكل ملحوظ وقوي في الوقت الراهن.فيما قالت الكاتبة السعودية، إيمان محمد، إن المرأة بدأت تحقق جزء من طموحها بوجود مشروع "تمكين المرأة السعودية" الذي ترعاه المملكة. وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن المرأة قادرة على وضع بصمتها في أي مكان تتواجد فيه.وترى أن قطاع الترفيه أتاح العديد من فرص العمل للنساء والرجال منذ استحداثه في السعودية، خاصة في تنظيم الحفلات والمواسم الوطنية والترفيهية.وبحسب الكاتبة السعودية، أن تمثيل المرأة السعودية في أي قطاع وأي عمل هو محفز لجميع فتيات الوطن، بالرغم من وجود أصوات متطرفة لا زالت تحارب خروج المرأة من المنزل وتقلل من حجم نجاحاتها.مؤشرات هامةوبشأن تمكين المرأة في المملكة، قال عبد الرحمن الشعيل، مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة بالمملكة في وقت سابق، إن المرأة حققت المملكة قفزات نوعية، وزادت مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5 % بنهاية 2020.وأضاف في حديثه السابق لـ"سبوتنيك" أنَّ نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بلغت 30% في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي 2020. كما أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020.فعاليات اليوم الوطنيوتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات "تايفون"، و "ف - 15 إس"، و"تورنيدو"، و"ف - 15 سي" في 14 مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها خميس مشيط، الخبر، حفر الباطن، والجوف".كما تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات اليوم الوطني، بمسيرة للدراجين في محافظة الدرعية، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومسيرة أخرى في الواجهة البحرية في جدة تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّاله، فيما يشهد شاطئ الفناتير في الهيئة الملكية بالجبيل عدة استعراضات من أبرزها استعرض بحري بالقطع البحرية الحديثة، وآخر جوي بالطائرات العمودية.وتنظم القوات البرية الملكية السعودية، مسيرة عربات عسكرية في عدد من المدن العسكرية. وأكد مدير الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وزارة الدفاع عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن وزارة الدفاع ممثلة في أفرع القوات المسلحة السعودية تشارك في فعاليات اليوم الوطني باثنتين وستين فعالية في 14 مدينة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وأضاف: "ستشهد سماء 14 مدينة سعودية عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، فيما ستقدم القوات البحرية الملكية السعودية عروضًا للقطع البحرية في عدد من المدن".

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