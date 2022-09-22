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https://sputnikarabic.ae/20220922/انخفاض-حصة-اليورو-من-المدفوعات-الدولية-إلى-أدنى-مستوى-منذ-يونيو-2020-1068114988.html
انخفاض حصة اليورو من المدفوعات الدولية إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020
انخفاض حصة اليورو من المدفوعات الدولية إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020
انخفضت حصة المدفوعات الدولية باليورو نقطة مئوية واحدة خلال شهر أغسطس/ آب إلى 34.49%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران عام 2020، وفقا لبيانات نظام الدفع الدولي... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T21:12+0000
2022-09-22T21:12+0000
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موسكو- سبوتنيك. في الوقت نفسه، ظل الدولار هو العملة الأكثر استخداما في المدفوعات الدولية، وزادت حصته 1.44% خلال الشهر إلى 42.63%، وفقا لبيانات "سويفت".كما شملت العملات الأكثر رواجا الجنيه الإسترليني بحصة ثابتة بلغت 6.45%، والين الياباني بنسبة 2.73% بانخفاض قدره 0.09%، واليوان الصيني، الذي ارتفعت حصته بنسبة 0.11% إلى 2.31٪ خلال نفس الفترة المشار إليها.بينما تتأرجح أوروبا على شفا الركود وسط تضخم قياسي وتفاقم أزمة الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي لطالما كانت مورد الطاقة الأول والأكثر موثوقية للقارة العجوز، ما ساهم في فقدان اليورو لجاذبيته كوسيلة لعقد الصفقات.وبدلا من ذلك، يهرب المستثمرون إلى الدولار الآمن ويعززون مكانته كعملة مفضلة للمستثمرين، والذي تتزايد قيمته في الوقت الراهن بفعل اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لتشديد سياسته النقدية ورفع الفائدة.
https://sputnikarabic.ae/20220906/سعر-اليورو-ينخفض-إلى-ما-دون-099-دولارا-للمرة-الأولى-منذ-20-عاما-1067354905.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

انخفاض حصة اليورو من المدفوعات الدولية إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020

21:12 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورلوحة إلكترونية مع أسعار الصرف في أحد شوارع موسكو، روسيا 24 فبراير 2022
لوحة إلكترونية مع أسعار الصرف في أحد شوارع موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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انخفضت حصة المدفوعات الدولية باليورو نقطة مئوية واحدة خلال شهر أغسطس/ آب إلى 34.49%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران عام 2020، وفقا لبيانات نظام الدفع الدولي "سويفت".
موسكو- سبوتنيك. في الوقت نفسه، ظل الدولار هو العملة الأكثر استخداما في المدفوعات الدولية، وزادت حصته 1.44% خلال الشهر إلى 42.63%، وفقا لبيانات "سويفت".
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
سعر "اليورو" ينخفض إلى ما دون 0.99 دولارا للمرة الأولى منذ 20 عاما
6 سبتمبر, 09:49 GMT
كما شملت العملات الأكثر رواجا الجنيه الإسترليني بحصة ثابتة بلغت 6.45%، والين الياباني بنسبة 2.73% بانخفاض قدره 0.09%، واليوان الصيني، الذي ارتفعت حصته بنسبة 0.11% إلى 2.31٪ خلال نفس الفترة المشار إليها.
بينما تتأرجح أوروبا على شفا الركود وسط تضخم قياسي وتفاقم أزمة الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي لطالما كانت مورد الطاقة الأول والأكثر موثوقية للقارة العجوز، ما ساهم في فقدان اليورو لجاذبيته كوسيلة لعقد الصفقات.
وبدلا من ذلك، يهرب المستثمرون إلى الدولار الآمن ويعززون مكانته كعملة مفضلة للمستثمرين، والذي تتزايد قيمته في الوقت الراهن بفعل اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لتشديد سياسته النقدية ورفع الفائدة.
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