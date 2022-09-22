https://sputnikarabic.ae/20220922/باشاغا-يطلع-رئيس-النواب-الليبي-على-ما-يتعلق-بدخول-طرابلس-1068094053.html
باشاغا يطلع رئيس النواب الليبي على ما يتعلق بدخول طرابلس
باشاغا يطلع رئيس النواب الليبي على ما يتعلق بدخول طرابلس
أطلع رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ما قامت به الحكومة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب وما وصلت... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:11+0000
2022-09-22T13:11+0000
2022-09-22T13:11+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء باشاغا وصالح في مكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، في حضور عدد من الوزراء في الحكومة المكلفة، بحسب موقع "أحرار ليبيا".وصرح الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بأن باشاغا شدد على مباشرة مهام الحكومة من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.كما صرح باشاغا وعقيلة أن دخول العاصمة لن يكون إلا بشكل سلمي ودون إراقة دماء في ظل ما سماه "تعنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية".وشمل اللقاء مناقشة تقديم الخدمات للمواطن والعمل على الملفات المُلحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة المُقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220907/ليبيا-حكومة-باشاغا-تشيد-بموقف-مصر-بعد-انسحابها-من-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-1067398212.html
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أخبار ليبيا اليوم
باشاغا يطلع رئيس النواب الليبي على ما يتعلق بدخول طرابلس
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أطلع رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ما قامت به الحكومة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب وما وصلت إليه، وتحديدا فيما يتعلق بدخولها للعاصمة طرابلس.
جاء ذلك خلال لقاء باشاغا وصالح في مكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، في حضور عدد من الوزراء في الحكومة المكلفة، بحسب موقع "أحرار ليبيا".
وصرح الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بأن باشاغا شدد على مباشرة مهام الحكومة من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.
كما صرح باشاغا
وعقيلة أن دخول العاصمة لن يكون إلا بشكل سلمي ودون إراقة دماء في ظل ما سماه "تعنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية".
وشمل اللقاء مناقشة تقديم الخدمات للمواطن والعمل على الملفات المُلحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة المُقبلة.