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https://sputnikarabic.ae/20220922/بايدن-وماكرون-يبحثان-مواجهة-التحديات-الصينية-وإيران-ودعم-أوكرانيا-1068071486.html
بايدن وماكرون يبحثان مواجهة التحديات الصينية وإيران ودعم أوكرانيا
بايدن وماكرون يبحثان مواجهة التحديات الصينية وإيران ودعم أوكرانيا
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا عن قضية دعم أوكرانيا على هامش اجتماعات... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا للبيت الأبيض أكد بايدن وماكرون دعمهما المستمر لجهود أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.وذكر البيت الأبيض، أنهما بحثا أيضا الجهود المبذولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فضلا عن التعاون المستمر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتحديات التي تطرحها الصين.يشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.
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أخبار فرنسا , الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا , الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن وماكرون يبحثان مواجهة التحديات الصينية وإيران ودعم أوكرانيا

01:18 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / Kerstin Joenssonالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Kerstin Joensson
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ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا عن قضية دعم أوكرانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقا للبيت الأبيض أكد بايدن وماكرون دعمهما المستمر لجهود أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
وذكر البيت الأبيض، أنهما بحثا أيضا الجهود المبذولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فضلا عن التعاون المستمر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتحديات التي تطرحها الصين.
يشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.
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