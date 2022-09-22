https://sputnikarabic.ae/20220922/بايدن-يرسل-إلى-مجلس-الشيوخ-ترشيح-لين-تريسي-كسفيرة-أمريكا-لدى-روسيا-1068114865.html
بايدن يرسل إلى مجلس الشيوخ ترشيح لين تريسي كسفيرة أمريكا لدى روسيا
بايدن يرسل إلى مجلس الشيوخ ترشيح لين تريسي كسفيرة أمريكا لدى روسيا
أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، ترشيح، لين إم تريسي، للعمل كسفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا، حسبما أفاد البيت الأبيض. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T21:05+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان:"الترشيحات المرسلة إلى مجلس الشيوخ: لين إم. تريسي، من ولاية أوهايو، وهي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأقدم، ووزيرة مهنية، لتكون سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الروسي".وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، رشح بايدن تريسي لتكون السفيرة الجديدة لدى روسيا، لتحل محل جون سوليفان، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.وتعمل تريسي حاليا كسفيرة للولايات المتحدة في أرمينيا، وقبل أن تشغل منصبها الحالي، عملت كمستشارة أولى لروسيا في مكتب وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية.وحصلت لين تريسي على درجة البكالوريوس في الدراسات السوفيتية من جامعة جورجيا، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكرون في أوهايو.
https://sputnikarabic.ae/20220916/بايدن-يرشح-دبلوماسية-مخضرمة-لمنصب-السفيرة-الأمريكية-لدى-الإمارات-1067849384.html
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جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يرسل إلى مجلس الشيوخ ترشيح لين تريسي كسفيرة أمريكا لدى روسيا
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أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، ترشيح، لين إم تريسي، للعمل كسفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا، حسبما أفاد البيت الأبيض.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال البيت الأبيض في بيان:"الترشيحات المرسلة إلى مجلس الشيوخ: لين إم. تريسي، من ولاية أوهايو، وهي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأقدم، ووزيرة مهنية، لتكون سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الروسي".
وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، رشح بايدن تريسي لتكون السفيرة الجديدة لدى روسيا، لتحل محل جون سوليفان، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.
وتعمل تريسي حاليا كسفيرة للولايات المتحدة في أرمينيا، وقبل أن تشغل منصبها الحالي، عملت كمستشارة أولى لروسيا في مكتب وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية.
وحصلت لين تريسي على درجة البكالوريوس في الدراسات السوفيتية من جامعة جورجيا، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكرون في أوهايو.