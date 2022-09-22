عربي
الرئيس الروسي يهنئ ولي العهد السعودي بذكرى "توحيد المملكة" ويبحث معه "ضمان استقرار سوق النفط"
https://sputnikarabic.ae/20220922/بايدن-يرسل-إلى-مجلس-الشيوخ-ترشيح-لين-تريسي-كسفيرة-أمريكا-لدى-روسيا-1068114865.html
بايدن يرسل إلى مجلس الشيوخ ترشيح لين تريسي كسفيرة أمريكا لدى روسيا
بايدن يرسل إلى مجلس الشيوخ ترشيح لين تريسي كسفيرة أمريكا لدى روسيا
أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، ترشيح، لين إم تريسي، للعمل كسفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا، حسبما أفاد البيت الأبيض. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T21:05+0000
2022-09-22T21:04+0000
جو بايدن
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102558/67/1025586735_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_6550bd2b1f080496cf0933b7a28862da.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان:"الترشيحات المرسلة إلى مجلس الشيوخ: لين إم. تريسي، من ولاية أوهايو، وهي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأقدم، ووزيرة مهنية، لتكون سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الروسي".وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، رشح بايدن تريسي لتكون السفيرة الجديدة لدى روسيا، لتحل محل جون سوليفان، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.وتعمل تريسي حاليا كسفيرة للولايات المتحدة في أرمينيا، وقبل أن تشغل منصبها الحالي، عملت كمستشارة أولى لروسيا في مكتب وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية.وحصلت لين تريسي على درجة البكالوريوس في الدراسات السوفيتية من جامعة جورجيا، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكرون في أوهايو.
https://sputnikarabic.ae/20220916/بايدن-يرشح-دبلوماسية-مخضرمة-لمنصب-السفيرة-الأمريكية-لدى-الإمارات-1067849384.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102558/67/1025586735_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_26d01b738cf0f296e7d26b1066ca6dff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يرسل إلى مجلس الشيوخ ترشيح لين تريسي كسفيرة أمريكا لدى روسيا

21:05 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalevالسفارة الأمريكية في موسكو
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
السفارة الأمريكية في موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev
تابعنا عبرTelegram
أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، ترشيح، لين إم تريسي، للعمل كسفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا، حسبما أفاد البيت الأبيض.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان:"الترشيحات المرسلة إلى مجلس الشيوخ: لين إم. تريسي، من ولاية أوهايو، وهي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأقدم، ووزيرة مهنية، لتكون سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الروسي".
وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، رشح بايدن تريسي لتكون السفيرة الجديدة لدى روسيا، لتحل محل جون سوليفان، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.
دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
بايدن يرشح دبلوماسية مخضرمة لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الإمارات
16 سبتمبر, 21:43 GMT
وتعمل تريسي حاليا كسفيرة للولايات المتحدة في أرمينيا، وقبل أن تشغل منصبها الحالي، عملت كمستشارة أولى لروسيا في مكتب وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية.
وحصلت لين تريسي على درجة البكالوريوس في الدراسات السوفيتية من جامعة جورجيا، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكرون في أوهايو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала